Manu: "Fuimos una montaña rusa"

Uno de los pesos pesados del Arosa, Manu Rodríguez, apura los últimos entrenamientos de la temporada. Culminados los 38 partidos ligueros, uno de los capitanes del equipo de Rafa Sáez hace balance de como se ha vivido desde dentro un curso que se ha quedado por debajo de las expectativas generadas.

El centrocampista de Moraña tiene muy claro que "fuimos una montaña rusa. No tuvimos la regularidad que hace falta para estar entre los cuatro primeros. Perdimos puntos contra equipos que no contábamos y fueron puntos determinantes al final. También es cierto que las lesiones no nos ayudaron en nada y en una plantilla corta, cualquier ausencia se nota muchísimo más".

El bajón competitivo experimentado por el equipo tras lograr un balance muy positivo en los duelos ante los primeros clasificados, fue uno de los momentos que al final terminaron por eliminar al Arosa de la pelea por el play off. Manu Rodríguez afirmó que "en teoría fue una de las claves. Antes de llegar bien a ese momento tuvimos que hacer una remontada grande porque estuvimos a 13 puntos del play off. A la mínima nos despegábamos porque no teníamos margen de error. Perdimos muchos puntos en casa, sobre todo en la primera vuelta. Por no acordarse del tramo aquel que encajábamos en los primeros y en los últimos minutos. Hubo muchos partidos en los que empezamos por detrás en el marcador".

A la hora de poner una nota a la temporada del Arosa, Manu Rodríguez entiende que "siempre digo que la temporada pone a cada uno en su sitio. Las plantillas ponen a cada uno en su sitio. Nos faltó ese pasito más. A lo mejor en la plantilla no dimos el nivel que podía dar. Son muchos los factores que intervienen, pero está claro que nos hemos quedado en el camino".

Su carácter ganador y la motivación que le trajo a aceptar la vuelta a defender la camiseta arlequinada no se ha visto cumplida. "Es una desilusión grande. Vine con un objetivo claro y para mí es una desilusión n conseguirlo. Habrá que valorar y tomar las decisiones que correspondan y ver si se puede jugar el play off la próxima temporada. El Arosa está en el momento para intentar dar un paso adelante en lo deportivo por respaldo social, historia y club".