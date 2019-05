"Estoy a gusto aquí, pero no depende solo de una parte"

Manu Rodríguez no oculta que le encantaría seguir el próximo año en el Arosa para sacarse la espina de no haber jugado el play off, "vine para este club por Rafa. Quería estar con él. La intención nuestra era intentar algo bonito este año, pero no pudo ser. El club tendrá que hacer su valoración a final de temporada. Yo lo que tengo claro es que estoy muy a gusto en Vilagarcía, pero no depende solo de una parte el renovar o no".

En la misma línea considera que le encantaría que el Arosa pudiese potenciar aún más su candidatura a los cuatro primeros puestos, "en mi caso, lo económico siempre es algo importante, pero sobre todo soy muy competitivo y me gusta ganar siempre. Tener un proyecto ambicioso es algo que se merece el Arosa y que facilitaría la construcción del equipo".