Derrota del Arosa en el último suspiro

El Arosa no pudo despedirse ayer de la temporada con un triunfo. Cayó, en el tiempo de descuento ante un Somozas que se jugaba gran parte de sus opciones para continuar en la Tercera División. El triunfo le deja en una gran situación para ello, siempre y cuando el Celta B no caiga en el play out. A pesar de que no se jugaba nada en el envite, el equipo de Rafa Sáez salió a ganar el encuentro.

Lo demostró en el primer cuarto de hora, cuando convirtió a David, el meta local en el mejor de un equipo que se mostraba sumamente nervioso. Él fue el que sostuvo al equipo en una primera mitad en la que el Somozas apenas ofreció señales de vida. El portero se lució en el minuto ocho, al desviar un disparo de Manu Rodríguez. El mismo jugador volvió a encontrarse con David, que metió unas manos imposibles para desviar el disparo al larguero. Sylla enviaría el balón fuera en el minuto 19, mientras que Manu Rodríguez se encontraba con la base del poste en un córner directo.

Tras esta ocasión, el Arosa bajo un poco el pistón, aunque sin sufrir ningún riesgo atrás. Es más, estuvo muy cerca de adelantarse en el electrónico en una jugada de Javi Otero, que se plantó ante David, pero se acabó escorando demasiado antes de que el meta desviase su disparo.

En el regreso de vestuarios, el escenario cambió por completo. Conscientes de que los resultados en otros campos les beneficiaban para escapar de la zona de arrastre, el Somozas se lanzó a por la victoria. Nada más comenzar la segunda mitad, Luis Nuño avisó de las intenciones de los coruñeses con un disparo que obligó a Manu Táboas a lucirse para evitar que abriese el marcador.

Poco después, una contra conducida por Gonzalo terminó a los pies de Gerardo. El delantero asturiano consiguió superar a Táboas, pero se escoró demasiado y no alcanzó a embocar entre los tres palos.

Los locales consiguieron asfixiar al Arosa con su presión, sobre todo en la zona central, donde no dejaban un solo resquicio para que los arlequinados pudiesen aprovechar alguna contra para acercarse a la meta de David. Poco antes de la prolongación, otra vez Gerardo, cazó un despeje para soltar un disparo que se fue a escasos centímetros del palo, antes de que Uzal se inventase un taconazo que obligaba a Táboas a lucirse. El córner posterior serviría al Somozas para llevarse la victoria, al ser cabeceado al fondo de las mallas por Joseja.

La derrota deja a los arlequinados en la novena plaza con 57 puntos en su casillero.