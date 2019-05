Despedida contra un rival apurado

El Arosa despide la campaña en el Manuel Candocia de As Somozas. // Noé Parga

El Arosa no se juega nada en el campo Manuel Candocia de As Somozas esta tarde. Para los arlequinados será un partido para despedir la temporada tratando de brindar una victoria a la afición que le ha sido fiel hasta el final, apoyándole en esa lucha que mantuvo por acercarse al play off de ascenso. Pero mientras para los arlequinados será un partido más, para el rival, el Somozas, será un duelo a vida o muerte. Los coruñeses se encuentran en puestos de descenso por arrastre y necesitan una victoria urgente, pero, al mismo tiempo, que tropiece el Paiosaco.

Rafa Sáez, técnico del Arosa, es consciente de la situación en la que se encuentra su rival, pero "nosotros queremos despedir la temporada con una victoria, tenemos ilusión por despedir la temporada con una victoria". Pese a la situación en la que se encuentra el Somozas, Sáez advierte de que son una escuadra con mucha calidad y que "arrancó la temporada con otros objetivos; los malos resultados obtenidos en las últimas semanas le han complicado la situación, pero no podemos olvidarnos que cuenta con una gran plantilla".

Sáez insiste en que el Somozas "tiene buenos jugadores en medio campo y con referencias ofensivas que nos van a crear problemas si no estamos atentos y al 100%". La clave del encuentro para Sáez estará en el aspecto emocional. "Contamos con que ellos van a salir muy enchufados y vamos a tener que estar muy vigilantes en las ayudas defensivas para evitar uno de nuestros grandes problemas esta campaña, el de jugar a remolque desde los primeros instantes del partido". Al igual que en los encuentros anteriores, Sáez se lleva a todo el equipo y decidirá en el Manuel Candocia que jugadores entrarán en la convocatoria. Las únicas bajas con las que cuenta son las del lesionado Sidibé, al que todavía le quedan varios meses de recuperación, y la del sancionado Pacheco.

En la primera vuelta, el Somozas se presentó en A Lomba como uno de los rivales directos del Arosa en la lucha por alcanzar los puestos de play off de ascenso. De hecho, en aquel encuentro los coruñeses sacaron un valioso empate (2-2) con un gol en las postrimerías de la primera parte anotado por Quique Cubas, hoy integrante de la plantilla arlequinada, a la que llegó pocas semanas después de aquel encuentro.