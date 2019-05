El Arosa escribe el epitafio del Ribadumia

El Arosa consumó su derrota más agria de toda la temporada. No solo por su condición de estéril para una pelea por la cuarta plaza ya olvidada, sino también por el efecto letal que ha supuesto a las pocas ilusiones que aún tenía el Ribadumia de permanencia antes de su paso por A Lomba.

Lo cierto es que no fueron noventa minutos agradables para prácticamente nadie. Ya fuese por el calor o por un rumbo excesivamente marcado en lo clasificatorio, lo cierto es que el ritmo del partido se hizo demasiado lento. Escasa circulación de balón por parte de ambos equipos y demasiado fútbol directo por momentos. Se palpaba un ambiente de honda resignación por parte de todos que se hizo aún más evidente a raíz de la llegada del primer gol local.

Previamente Eloy tuvo la posibilidad de marcar a los tres minutos, pero no acertó a rematar un balón suelto en el área tras una falta lateral botada por Gabi. Parecían más enchufados los aurinegros en esos compases iniciales, pero pronto se produciría el cortocircuito.

No tardó mucho en llegar el 1-0, acción que se gestó con un centro pasado desde la derecha de Pacheco que llegó a la cabeza de Julio Rey. El canterano lo devolvió al corazón del área donde Sylla lo prolongó también de cabeza a un Mou que a placer, y también de testa, mandó el esférico a las redes defendidas por Pazos. Una acción que dejó en evidencia la contundencia defensiva del Ribadumia y que asestó un certero golpe a sus ya escasas esperanzas de salvar la categoría.

Con un conjunto visitante sin apenas constantes vitales, Sylla desperdició el segundo en una contra con Julio Rey como socio y que desbarató Roberto Pazos anticipándose al delantero. Hubo incluso que hacer parones para hidratarse ante el sol de justicia de la tarde de ayer, pero el fútbol parecía que tampoco era cuestión de falta de agua.

La primera parte discurrió hasta el descanso casi en forma de velatorio futbolístico. El Ribadumia mostraba dificultades en cualquier acción por mínima exigencia que tuviese mientras que el Arosa tampoco parecía demasiado empañado en gastar energías.

El paso por los vestuarios no cambió nada de lo establecido. Es más, la herida aurinegra se hizo aún mayor con el 2-0 llegado tras una disputa en la que Sylla le robó la cartera a Javi Domingo y el central no tuvo más remedio que derribarle dentro del área. El penalti lo transformó el propio Sylla teniendo la delicadeza de no celebrar el tanto ante el que fue su equipo.

Luis Carro agitó a su equipo con los cambios y la decisión se tornó acertada. El Ribadumia mejoró con Aarón Paredes siendo el primero en avisar. Poco después un disparo lejano de Rodri se envenenó trastocar en la pierna de un defensor para acabar superando a Manu Táboas. Quedaban todavía veinte minutos hasta el final y los visitantes pusieron toda la carne en el asador.

Un excelente pase filtrado de Gabi habilitó la carrera de Aarón Paredes y justo cuando iba a rematar a bocajarro Suso Martínez se anticipó para tocar el balón e impedir lo que apuntaba al empate. El activo delantero volvió a poner a prueba a Táboas en un remate posterior a centro de Fandiño.

Los últimos diez minutos, el partido se descontroló por completo con algunos jugadores incluso con dificultades para mantenerse en pie por los calambres. El Arosa tuvo la opción de aumentar la diferencia y no lo hizo. Santi también pudo empatar en un cabezazo que erró terminando de consumar un descenso muy doloroso por muy esperado que fuese.