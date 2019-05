Plaga de lesiones en sus inicios

A pesar de acumular una trayectoria exitosa desde sus inicios, lo cierto es que el equipo experimentó una importante plaga de lesiones tras los primeros entrenamientos y partidos. El motivo no fue otro que los años sin practicar ejercicio físico. Lesiones musculares de todo tipo, a las que se sumaron algunas roturas de ligamentos, fueron unas constantes durante los primeros partidos. Ahora ya no ocurre eso, salvo cuando las bajas federativas se sustituyen por nuevos jugadores, que acostumbran a renquear durante las primeras semanas. "Es cierto que a algunos nos costó mucho arrancar por los problemas físicos, pero poco a poco, nos hemos puesto a tono y ya no hay tantos contratiempos como antes", explica Diz.