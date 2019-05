El Ribadumia se queda sin latido en Tercera

La estrella del Ribadumia en tercera División se apaga. No lo hizo ayer porque todavía queda una remotísima opción de finalizar en puestos de arrastres y depender de posibles ascensos, pero deberían fallar muchos rivales para que eso aconteciese. Los aurinegros eran conscientes de que la jornada no les estaba siendo positiva cuando saltaron al campo de A Senra, y más cuesta arriba se les puso a los cinco minutos de partido, cuando Aythami aprovechaba las mermas defensivas de los locales para adelantar al Compostela en el marcador. Los compostelanistas querían cerrar el encuentro por la vía rápida, y el tanto, reforzó su plan ante un rival que estaba totalmente deprimido. Roberto Pazos evitó el 0-2 en un cabezazo de Aythami, pero no pudo hacerlo en la siguiente llegada de los compostelanistas. Un error en el despeje permitió a Aythami superar a Manu y asistir a Micki para que marcase a placer.

El meta aurinegro tenía que multiplicarse para que su equipo no encajase una goleada antes de que llegase el descanso. Sus compañeros tan solo generaron alguna tímida ocasión ante la portería de Anxo.

Los visitantes, conscientes de su superioridad, bajaron el pistón en el inicio de la segunda mitad. A ello se unió un doble cambio de Luis Carro para buscar a la desesperada algo positivo. Eloy Fariña, uno de los jugadores que entró en el campo, tuvo la primera ocasión en un disparo que se fue fuera por poco. Aythami, que estaba siendo uno de los mejores del encuentro, pero cometió un grave error y recibió una segunda tarjeta amarilla que le obligaba a irse a los vestuarios antes de tiempo. Con superioridad numérica, el Ribadumia se hizo con el balón y consiguió reducir distancias en una transición en la que Aarón paredes sentó a Casas con un recorte en el área antes de disparar. El balón fue rechazado por Anxo, pero quedó muerto en el área para que Cerqueiras remachase a la red sin que ningún defensa pudiese impedirlo.

Tras la consecución del tanto, los aurinegros acentuaron su dominio y gozaron de varias ocasiones, pero al igual que durante toda ala temporada, los aurinegros fallaron en la definición. Monchito tuvo la más clara en un disparo que Anxo rechazó con apuros. Con el Ribadumia totalmente volcado, los compostelanistas también gozaron de alguna ocasión, como la que tuvo Remeseiro, cuyo disparo desde la frontal fue desviado lo justo por Roberto Pazos para que el balón acabase estrellándose en el palo.

El Compostela trató d poblar el centro del campo para ahogar a un Ribadumia que veía como se le escapaba la categoría a la que llegó hace seis años de la mano de Gabi Leis. A partir de la entrada de Uña en los visitantes, el Ribadumia ya no contó con ninguna ocasión que pudiese, al menos, darle un punto que le iba a servir de muy poco por la grave situación en la que llegaba al partido.

Los aurinegros están virtualmente descendidos ya que las únicas opciones remotas que tienen pasan por alcanzar la plaza que en estos momentos tiene el Laracha, un puesto en el que se vería arrastrado igualmente a Preferente por los descensos de Deportivo B y de Rápido de Bouzas, salvo que alguno de los cuatro equipos que se clasifiquen para la fase de ascenso alcancen la 2ª B. Esa mínima opción se encuentra a una distancia de cinco puntos y con el Céltiga de por medio.