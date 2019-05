El Arosa exprime sus mínimas opciones

El Arosa no puede especular con el resultado de hoy en A Lomba. // Iñaki Abella

Quedan nueve puntos en juego, y la cuarta plaza está a cuatro. En el Arosa son conscientes de que esa posición que, en estos momentos, ocupa el Alondras, está muy difícil, no solo por la distancia, sino por la gran cantidad de equipos que se han metido en la lucha. Sin embargo, una jornada tan propicia como la disputada el pasado miércoles podría situar al Arosa muy cerca de ese puesto, pero eso pasa por ganar el partido que van a disputar esta tarde (18.00 horas) en Vilalba. Cualquier otro resultado, dejaría a los arlequinados sin ninguna opción.

De ello es consciente el técnico Rafa Sáez que, sin eludir las posibilidades de pelear el play off, prefiere centrarse en el siguiente encuentro y no hacer cábalas sobre futuribles. Superar al Racing Vilalbés, reconoce el técnico del Arosa, no va a resultar sencillo. El equipo lucense se ha caracterizado este año por un inicio de campaña muy irregular, que le llevó a coquetear descaradamente con los puestos de descenso. Supo rehacerse a tiempo y "si solo tuviésemos en cuenta las últimas diez jornadas, estaríamos hablando del segundo clasificado".

Una de las características principales del Vilalbés es su facilidad para afrontar las transiciones defensa-ataque, aprovechando siempre muy bien los espacios que deja el rival gracias a la velocidad de sus puntas. Los lucenses no contarán con Álex Pérez, que se encuentra lesionado, pero si con los hermanos Varela, Ballesteros o Villares, todos ellos jugadores de mucha calidad y que llevan mucho tiempo jugando juntos. "Es un equipo muy peligroso, por eso la clave del partido va a estar en conseguir frenar esos ataques y ser capaces de aprovechar las ocasiones que, sin duda, crearemos ante la meta contraria", reconoce Sáez.

Los vilagarcianos acudirán a Vilalba con todos los jugadores de la plantilla, incluso con las dos bajas que tiene el equipo, con el objetivo de hacer grupo y apoyar a los que salten al terreno de juego. Las dos únicas bajas a las que tendrá que hacer frente Sáez son la de Suso Martínez, sancionado, a la de Sidibé, lesionado desde antes de iniciarse la campaña.

Tras enfrentarse al Racing vilalbés, los arlequinados todavía tendrán dos encuentros antes de que finalice la campaña. El primero de ellos será el derbi con el Ribadumia en A Lomba, donde los visitantes llegarán o jugándose la vida para escapar del descenso o con la mente en la Regional Preferente, y el viaje a Somozas, escuadra que partió con el objetivo de pelear por disputar la fase de ascenso y acabó completando un año bastante mediocre.