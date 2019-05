El Arosa cumple con el guion ante el Laracha

Quedan tres partidos con doce puntos en juego, tres encuentros en los que el Arosa se ha marcado como objetivo vencer y, una vez acabados, se verá cual ha sido el resultado, si se ha conseguido pelear hasta el final por el play off o el cuarto puesto se puso imposible hace tiempo. Ayer, ante el Laracha, un equipo descendido por los deméritos del equipo del que es filial, el Deportivo B, no tenía una papeleta sencilla, tanto por la posible desidia de sus jugadores, al ver tan lejos el play off, como por la calidad que atesoran los coruñeses, que ha salido a relucir en las últimas jornadas, cuando no se juegan absolutamente nada. La solventó con buena nota, y lo que es mejor, se sitúa a cuatro puntos del cuarto clasificado, aunque con muchos equipos por en medio, lo que dificulta cualquier intento de asalto a ese puesto.

Para desnivelar el marcador, hizo falta un golazo de Manu Rodríguez, que ayer volvió a su mejor versión tras la lesión que le tuvo apartado varias semanas del terreno de juego. El arlequinado soltó un derechazo lejano que se acabó colando por la meta que defendía Alberto, que poco pudo hacer para evitarlo. El encuentro fue igualado pese a las diferencias clasificatorias. Los visitantes saltaron al terreno de juego con la intención de presionar muy arriba al rival para ahogar sus líneas de pase y provocar su colapso. Aunque le creó problemas, los arlequinados serían los primeros en gozar de una ocasión de gol. Lo hizo en una jugada muy larga, con varios cambios de orientación que finalizó con un centro de Luis García al segundo palo que Javi Otero cabeceó al poste.

La ocasión espoleó a los visitantes, que volverían el golpe hasta en dos ocasiones, con un disparo de Guedes que atrapó Manu Táboas en el minuto 21 y con una jugada personal de Manu Mosquera, cuyo centro atrás no encontró rematador. Hubo momentos en ese tramo de encuentro en que los arlequinados tuvieron que achicar en defensa para evitar que el Laracha se acabase adelantando en el marcador. El empuje visitante se frenó en seco en el minuto 30, cuando una contra del Arosa dejó el balón a los pies de Javi Otero, cuyo disparo obligó a Alberto a lucirse para evitar el tanto. Antes del descanso Sylla no logró aprovechar un buen pase de Luis García para abrir el marcador.

En la segunda mitad, los arlequinados comenzaron mandando sobre el césped y pisando más el área rival. Luis García rozó el tanto con un córner olímpico, Julio Rey remató con la derecha por encima de larguero y Alberto evitó que un disparo de Chiqui acabase colándose en su portería.

La entrada de Mou en el bando arlequinado dio mayor consistencia al centro del campo y dio a Manu Rodríguez mayor libertad. El centrocampista lo agradeció en el minuto 80, cuando apareció por banda izquierda, intentó centrar, pero el balón fue rechazado por la defensa y quedó en el vértice del área para rematar como lo hizo, con fuerza y a la escuadra, donde era imposible de atrapar.

A partir del tanto, los arlequinados tiraron de veteranía ante un equipo que, aunque cuenta con algunos jugadores veteranos, peca de juventud. Aunque seguían mostrando ímpetu, los coruñeses se fueron diluyendo sin conseguir acercarse con peligro a Manu Táboas, lo que permitió a la parroquia de A Lomba disfrutar de una nueva victoria.