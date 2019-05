El Arosa trata de recuperar sensaciones

Con tan solo doce puntos en juego y a siete del cuarto puesto más el goal average, el Arosa tiene prácticamente imposible pelear por esa posición. Sin embargo, el equipo arlequinado se ha marcado como objetivo competir en los cuatro encuentros que quedan , si es posible, conseguir la victoria en todos ellos. El técnico del equipo arlequinado, Rafa Sáez, reconoce que para el grupo fueron un duro golpe anímico los dos últimos resultados, en los que el Arosa vio como el tren de la lucha por el cuarto puesto pasaba de largo, pero "tenemos que recuperarnos y afrontar con ganas y trabajo el siguiente partido que no va a ser nada sencillo".

Precisamente quien visita A Lomba a partir de las 18.00 horas es el Laracha, una escuadra que militará en la Regional Preferente la próxima campaña. Los coruñeses se han visto arrastrados no por su juego, sino por el descenso del Deportivo B, club con el que están asociados. Desde que se confirmó ese descenso, el Laracha se ha mostrado como una escuadra muy peligrosa, la jugar sin ningún tipo de presión. Que se lo pregunten al Compostela, que vio como el pasado domingo les marcaban cinco goles en el Municipal de Laracha.

"Son un equipo que aúna veteranía de jugadores que llevan mucho tiempo en la Tercera División con la juventud de chavales recién salidos del juvenil del Deportivo; son muy dinámicos en ataque y serios en defensa, y ahora, sin ningún tipo de presión y tras recuperar a varios jugadores que tenía lesionados en el centro del campo, se han convertido en un equipo muy peligroso", explica Sáez.

La clave del duelo para el técnico arlequinado estará en su propio equipo. "Debemos ser capaces de leer bien el partido, de pelearlo y de estar anímicamente fuertes, sobre todo en el trabajo defensivo, ya que es donde nos están penalizando los rivales, ya que arriba siempre somos capaces de crear ocasiones de gol", señala.

El técnico del Arosa ha convocado a 17 jugadores para el encuentro de hoy, una convocatoria en la que no estará el central Iago Martínez, al arrastrar un esguince del que no ha conseguido recuperarse. La de Martínez es la única baja y se une a la de Sidibé, que no pudo jugar en toda la temporada debido a una grave lesión de rodilla.

Además del Laracha, a los arlequinados todavía le quedan por delante duelos con el Racing Vilalbés, el derbi don el Ribadumia y la visita a Somozas para despedir una temporada en la que rozó con los dedos el cuarto puesto con el que tanto lleva soñando la afición arosista. No en vano, el club hace más de un cuarto de siglo que no disfruta de una fase de ascenso a la 2ª B.