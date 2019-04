El Ribadumia se expone ante el Silva

A las 20.00 horas comenzará en A Senra uno de esos encuentros cruciales para el Ribadumia. Una situación que se viene repitiendo con continuidad en las últimas jornadas con la intención de seguir respirando en las profundidades de la clasificación.

El Silva es el equipo que visita hoy el coliseo aurinegro. Un conjunto que está instalado en la zona media de la tabla con 44 puntos y alejado de lo que se cuece en ambos polos clasificatorios. Tanto es así que sus resultados en las últimas jornadas invitan a pensar que ya ha bajado la persiana en lo que a tensión competitiva se refiere. Un empate y tres derrotas completan su rendimiento en el último mes.

El primero en no fiarse absolutamente de nada es Luis Carro e incluso hace referencia al precedente de la primera vuelta para aumentar, si cabe, el estado de alerta de los suyos. "Ellos no se juegan nada, pero son un rival muy complicado. Además, todavía me acuerdo del partido en A Coruña. Allí jugamos muy bien, fuimos superiores, pero acabamos perdiendo 3-1. Fue una derrota muy dolorosa".

La semana de trabajo en el Ribadumia no ha estado exenta de los habituales contratiempos físicos, especialmente a estas alturas del ejercicio. Respecto a esta tarde, a la baja de larga duración de Fran Matos, se le unirán las de Manu Bugallo y Manu Santos. Además, Miguel Vázquez es seria duda por un golpe en el pie que se produjo el pasado domingo en Cangas y que le ha impedido entrenar a la espera de probar su evolución en las horas previas al choque.

Al respecto de la necesidad del partido, Luis Carro no se anda por las ramas: "el margen de error es mínimo. El final se acerca y un fallo te puede dejar muy tocado. No me gusta hablar de finales, pero si hay un partido que se asemeja mucho es este". Tampoco le cabe ninguna duda al técnico de la buena predisposición de sus jugadores en cuanto a su fortaleza mental, pues "sabemos que llevamos mucho tiempo haciendo las cosas bien y en eso es en lo que nos centramos".