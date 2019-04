Más de 300 ciclistas descubren Xiabre

La VI edición del Enduro Xiabre y la II de la BTT Xiabre, organizadas por Castrobikes, reúnen este domingo a un total de 300 ciclistas dispuestos a disfrutar de las pistas y trialeras que se distribuyen por toda la superficie del monte. Representantes del club se afanaban ayer en dejar todas las pistas por las que van a pasar a punto, con el objetivo de que los participantes se lleven una grata impresión de las pruebas y regresen en el futuro.

Las dos pruebas recibirán el pistoletazo de salida al mismo tiempo, sobre las 9.00 horas, aunque los recorridos serán sustancialmente dispares. La prueba de Enduro constará de 29 kilómetros sumamente técnicos, mientras que la BTT llevará a los participantes por 40 kilómetros del monte Xiabre, llegando a pasar muy cerca de Catoira y de Saiar.

Las inscripciones ya se encuentran cerradas y se han agotado todas las plazas de las que se disponía, que eran un total de 300. Curiosamente, la mayor parte de los participantes en estas dos pruebas no son de la comarca de O Salnés. Su procedencia es muy diversa, pero destaca la presencia de un buen número de ciclistas portugueses y de Vigo, muchos de los cuales será la primera vez que suban las cuestas de Monte Xiabre, algo que la organización cree que no les va a defraudar. El motivo de la presencia de toda esta cantidad de ciclistas portugueses y de la ciudad olívica se debe a que los integrantes de Castrobikes no dudan en acudir a este tipo de pruebas en esas zonas. "Nos movemos mucho, tanto para conocer otros lugares que no descubrirías si no practicases este deporte, como para promocionar nuestras pruebas, y la verdad, es que la gente ha respondido y se ha sumado a venir a Vilagarcía", explicaba ayer un representante de Castrobikes.

El principal temor de la organización son las condiciones meteorológicas que iban a reinar esa jornada. A pesar de las lluvias que se han registrado esta semana, las previsiones apuntan a que hará un tiempo espectacular para la práctica del ciclismo, lo que puede favorcer el disfrute de los corredores que participen.