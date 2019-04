Un error arbitral deja al Arousana sin un punto

El Atlético Arousana sumó su décimo segunda derrota consecutiva de esta campaña y lo hizo en un encuentro en el que mereció, al menos, el premio de un punto para abandonar la posición de colista. No fue así porque el trío arbitral anuló un tanto a las amarillas por un posible fuera de juego que no parecía. Ese tanto, era el 2-1, que nunca llegaría a materializarse

Al igual que en muchos encuentros de esta temporada, las vilagarcianas se encontraron muy pronto con un tanto en contra. Tocaba remar a contracorriente, y lo hicieron, buscando una igualada que no se acabaría materializando hasta el minuto 68, cuando una falta ejecutada por María Arufe fue cabeceada de forma inapelable por Carla al fondo de la red. Poco después llegaría el tanto anulado y, cuando el partido entraba en su recta final, el jarro de agua fría que suponía el tanto de Paula. Pese al golpe, las amarillas no se entregaron y trataron de igualar la contienda, pero no tuvieron suerte.