Javi Rey: "Solo queremos poder competir en igualdad"

Mucho más contrariado estaba Javi Rey, "lo único que queremos es competir en igualdad de condiciones y se vio que es imposible. Dos penaltis en los primeros 17 minutos en un partido vital, nos dejan con nueve futbolistas? No se puede valorar ni lo futbolístico porque cuando el partido se jugó once contra once metimos dos goles, igualamos y estuvimos bien. Hay cosas que no puedo controlar y no quiero calentarme, lo único que sé seguro es que no nos merecemos el trato que estamos recibiendo".

En su lectura destacó también que "me quedo con el trabajo del equipo. Con nueve futbolistas incluso tuvimos opciones. Un diez a los que terminaron. Desde el banquillo tratamos de ayudar en lo máximo posible, pero hay cosas que en el fútbol no puedes controlar. No nos vamos a rendir. El otro día con el Villalbés pasó algo parecido, pero lo de hoy es indignante. Vamos a seguir compitiendo hasta el final".