Changui vuelve a A Senra

Cuando Ribadumia y Boiro salten al terreno de juego mañana, habrá un jugador que sentirá algo especial. Marcos Yáñez, conocido como "Changui" es hoy presidente y referencia en la delantera del Boiro, pero en A Senra todavía echan de menos los goles que anotaba con la elástica aurinegra y que les llevaron a la Tercera División.

Llegó a debutar en Primera División y pasó por algunos de los clubes más importantes de Galicia, pero Marcos Yáñez, más conocido en el mundo del fútbol con el sobrenombre de Changui, siempre tendrá un lugar en su corazón para el Ribadumia. En el club aurinegro Changui militó durante cuatro temporadas y media en los que anotó la nada despreciable cifra de 110 tantos, unos goles que llevaron al Ribadumia al lugar más alto de su historia, la Tercera División. El delantero, convertido hoy en presidente y referencia atacante del Boiro, reconocía ayer que cuando pise A Senra va a sentir algo especial ya que "viví varios años muy especiales para mi, tanto en el plano deportivo como en el emocional, pues siempre recordará como se volcó el club y la afición conmigo cuando sufrí aquella infección que me llevó a estar en coma varios días". Será la primera vez que pise A Senra desde su marcha, hace dos temporadas y es consciente de que con los nueve goles que tiene en su haber es el peligro más importante al que tendrá que hacer frente los aurinegros.

"Quiero mucho al Ribadumia y espero que, a partir del encuentro, les vaya bien, pero ahora me debo al Boiro, y si marco, lo celebraré por respeto a mi nueva afición y porque la salsa del fútbol son los goles", explica. En ese aspecto, Changui no se esconde a la hora de apuntar que "no veo correcto que los jugadores no celebren los goles que marcan escudándose en un supuesto respeto a su anterior afición; a esa afición se le honra sudando la camiseta y luchando, algo que creo que yo hice en Ribadumia, donde anoté 110 goles".

La situación en la que llegan Ribadumia y Boiro al encuentro no es precisamente la mejor. Los aurinegros se encuentran en puestos de descenso, mientras el Boiro está tan solo un puesto por delante y con los mismos puntos. "Me hubiese gustado que el partido fuese en una mejor situación, pero es la que hay; nosotros éramos conscientes de que íbamos a estar sufriendo toda la temporada mientras que la situación del Ribadumia sorprende un tanto, ya que partían con el objetivo de estar en una zona tranquila; siempre le desearé lo mejor al Ribadumia, pero después del partido, porque nosotros necesitamos los tres puntos de forma urgente", explica.

El delantero-presidente del Boiro reconoce que "para nosotros es muy importante mantener la categoría, ya que los ingresos no son precisamente los mismos en Tercera División que en Preferente; conseguir la permanencia nos permitiría reducir la deuda de forma considerable y eso es lo que queremos".

Con 41 años a sus espaldas lo de continuar otro año más dando el callo por los campos de Tercera es algo que todavía tiene que pensar. "Esta temporada está siendo muy dura en el plano mental, más que en el físico, por eso será al final de la misma cuando tome una decisión al respecto", explica.