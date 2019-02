"La prioridad ahora es ser más fuertes atrás"

La fortaleza de un colectivo tiene uno de sus síntomas palpables en la respuesta ante las adversidades. Los cuatro capitanes del Arosa se han convertirdo en los portavoces idóneos para expresar el sentir de un vestuario que pasa por uno de los momentos más complicados en lo que a ilusión se refiere. La unión y la creencia en el trabajo diario son las medicinas que diagnostican Sylla, Manu Rodríguez, Suso y Julio Rey para la completa recuperación clasificatoria. Un grupo en plena inanición de resultados positivos, pero que no habla de banquetes y solo se centra en el primer bocado.

El Arosa pasa por uno de los momentos más delicados de los últimos años. Después de unas temporadas de crecimiento deportivo constante hasta quedarse a las puertas del play-off de ascenso el pasado ejercicio, el conjunto arlequinado está por primera vez en mucho tiempo por debajo de las expectativas.

Con 32 puntos y a 10 de distancia del cuarto clasificado, los cuatro capitanes coinciden en el propósito de enmienda para lo que resta de temporada. Alassane Sylla, Suso Martínez, Manu Rodríguez y Julio Rey son las voces autorizadas del vestuario para expresar el sentir de una plantilla que reconoce que necesita una victoria casi como respirar.

El máximo realizador de la categoría es partidario de "mantener la calma". Sylla entiende que el hecho de haber ganado solo uno de los siete últimos encuentros disputados no se corresponde con los merecimientos del equipo. A su entender no hay que rasgarse las vestiduras, "estamos jugando bien y queremos ganar siempre. No se puede negar que no estamos ganando, pero estamos haciendo todo lo que podemos en el campo. Tenemos que concentrarnos más para ganar lo antes posible".

También Manu Rodríguez considera que es una cuestión de dinámica, "cuando va todo bien, todo fluye y al revés, pero que nadie olvide que seguimos dependiendo de nosotros mismos mientras no se demuestre lo contrario. Lo que no podemos hacer es ponernos nerviosos".

Delantero y centrocampista coinciden también en lo que se refiere al estado anímico por el que atraviesa el vestuario. Según Rodríguez, "estamos tocados, pero también tranquilos. Sabemos que no va a venir nadie de fuera a echarnos una mano y que todo tiene que partir de nuestro trabajo". Sylla también es consciente de que "perder como perdimos los dos últimos partidos en el descuento es doloroso, pero no nos vamos a rendir de ninguna de las maneras. Necesitamos pronto una victoria para verlo todo de una manera más positiva".

En la misma línea, el delantero senegalés considera que "nuestro talón de Aquiles está siendo el dejar la portería a cero". Y Manu Rodríguez tiene muy presente que "en más de la mitad de los partidos que llevamos empezamos por detrás en el marcador. Soy de los que piensa que a nivel defensivo no estamos bien, pero esto es un trabajo de todos y con esa mentalidad tenemos que sacarlo".

Suso Martínez es de los que piensa que "el equipo ahora lo que necesita es una victoria para limpiar la cabeza". Incluso el lateral zurdo va un poco más allá al considerar que "tenemos tantas ganas de hacer las cosas bien que en cierto modo tenemos un pequeño bloqueo mental. Ahora estamos fuera de nuestro objetivo principal, pero tenemos equipo de sobra para pelearlo y enlazar una racha buena".

Mirar más allá del próximo e importante partido en Cangas es considerado un completo error. Así lo entiende Manu Rodríguez, "el aspecto emocional es el 100% del fútbol y ahora tenemos que mirar el próximo partido. No podemos ir a por una segunda victoria sin centrarnos en conseguir la primera".

La conjura del vestuario tampoco pasa por alto el sentir de la afición. Suso señala que "entiendo su cabreo, pero que nadie dude que el equipo lo va a dejar todo en el campo. Que tengan paciencia y confíen en nosotros". Sylla también puntualiza que "solo les puedo pedir que sigan animando al equipo. Necesitamos a nuestra gente. Aún queda mucho y vamos a pelear a tope por revertir la situación".

Por último Manu es rotundo al señalar que "tenemos que dejarnos de buenas palabras y pensar únicamente en hacer bien lo nuestro".