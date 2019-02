Los capitanes mantienen el rumbo

El más joven y único vilagarciano entre los capitanes, Julio Rey, considera que "quizá empezamos muy bien y ahora lo estamos acusando un poco. Hay muchos jugadores que están con molestias y no pueden estar al 100% y quizá eso sea lo que estamos acusando".

No oculta su rabia el centrocampista tras los desenlaces ante el Polvorín y el Céltiga, "te quedas mal después de perder como perdimos y por errores nuestros, pero ahora más que nunca es el momento de mantener la calma, unirse muchísimo y pisar fuerte".

La receta de Julio Rey a la hora de afrontar la recuperación pasa por el trabajo sin balón, "tenemos que ser mucho más sólidos atrás. Siempre que nos hemos puesto por delante no hemos perdido, pero no puede ser que casi siempre tengas que ir a remolque. La prioridad es ahora ser más fuertes atrás. No se pueden perder partidos en los que marcas dos goles".

El Alondras es ahora mismo su única preocupación.