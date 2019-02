Bea: "Todo es una cortina de humo"

La diferencia de criterios entre la Federación Española y la Gallega es la causa con la que Alfredo Bea justifica la inhabilitación por parte del ente nacional en su cargo como presidente de la autonómica durante seis meses. La causa sobre la que se sustenta la sanción al directivo gallego se cimenta en un supuesto impago de las licencias de palistas del Fluvial de Lugo durante las tres temporadas precedentes. Una cantidad que se sitúa en torno a los 3.000 euros.

Bea García, quien ya ha interpuesto recurso en el Tribunal Administrativo del Deporte, se mostró contundente en sus argumentos. La primera cuestión a la que se refirió es a que "me inhabilitan para representar a la Federación Galega a nivel nacional. Nada tiene que ver con las competencias en la Federación Gallega como presidente. Si no puedo ir a la asamblea anual a Madrid pues no pasa nada, porque realmente es lo único que pueden conseguir. Que la Española diga que no puedo ir a Madrid a saludarlos me importa bien poco".

En su defensa, el presidente de la FGP deja bien claro que "Galicia lleva tiempo quejándose del maltrato que sufre por parte de la Federación Española. Qué casualidad que nuestro presidente nacional se apellide Román Mangas y que el nuevo director técnico del Fluvial de Lugo se apellide Román Mangas. Eso aclara muchas cosas".

Incluso Alfredo Bea fue claro al señalar que "todo esto es una cortuna de humo. Lo que de verdad preocupa a Galicia es que lleva años demandando que con 2.432 licencias solo reciban en cuatro años 34.000 euros de ayuda. Denunciando que haya representantes de federaciones como Castilla La Mancha y Euskadi en la comisión de la Española y que en dos años esas dos federacines ya suman 217.000 euros sin sumar entre las dos 900 licencias".

El agravio comparativo en la cuestión de ayudas económicas ofreció permite nuevos datos por parte del presidente gallego, "solo se intenta silenciar a Galicia. Seguiremos demandando que la Española nos trate con justicia. En Castilla-La Mancha con 354 licencias tuvieron una ayuda de 254 euros por deportista. País Vasco con 575 tuvo 222 euros y Galicia con 2.432 licencias tuvo una inversión de 14 euros por palista".

La diferencia que expone el dirigente grovense aún dejan en peor lugar a la Federación Gallega, "los tres vicepresidentes de la Española son de Andalucía, Asturiana y Baleares. Con 464 licencias entre esas tres federaciones autonómicas se repartieron 184.000 euros en cuatro años y Galicia poco más de 30.000 con 2.432 licencias. Eso supone que a sus palistas los ayudan con 400 euros a cada uno y a nosotros con 14. Y eso es lo realmente grave".

También apuntó Bea directamente al Fluvial de Lugo y más concretamente a su presidente Modesto Teijeiro, "fue el que dejó a la Federación Gallega con un agujero de 600.000 euros. Que vengan ahora con estas, yo ya pinto canas. Teijeiro tuvo que dimitir de la Federación Gallega porque lo echaron los clubes. Dicen que pagaron licencias de 300 deportistas que no compitió ninguno. Solicito que demuestre el Fluvial que pagó el canon, pero ante eso la Española sale por peteneras".

Con todo ello, Alfredo Bea añade que "Galicia aporta el 50% de los equipos nacionales y más del 40% de deportistas que compiten por España son gallegos". Y refiriendose nuevamente a su sanción, "son fuegos de artificio para silenciar el tratamiento que recibimos. Vamos a defender lo nuestro para que a los gallegos nos dejen de robar".