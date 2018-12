El Arosa tiene el triunfo entre ceja y ceja

El Arosa es muy consciente de que su crédito empieza a resentirse en lo que respecta a la pelea por las cuatro primeras plazas. De ahí que nadie en el seno del club oculte la importancia de conseguir los tres puntos en juego esta tarde (17.00 horas) ante el Arenteiro en A Lomba.

Los de O Carballiño llegarán tras un reciente cambio en su banquillo. La contratación de Gelucho ha buscado dotar al equipo de una solvencia defensiva que no tenía y lo cierto es que no encajaron la última jornada tras un empate sin goles ante el Compostela, encuentro que presenció in situ el propio Rafa Sáez.

No es menos cierto que la decisión del cambio de entrenador se ha fundamentado en una tendencia a la baja evidente. Y es que los ourensanos se presentarán a la cita tras no ganar ninguna de las siete jornadas precedentes.

En Casa Arosa la necesidad de volver a encadenar buenos resultados es urgente. Con una sola victoria en las últimas siete jornadas, los arlequinados saben que muchas de sus posibilidades de cara al tramo final de liga se juegan en los próximos encuentros, urgencias que se multiplican si el escenario de esos duelos es A Lomba.

Las premisas para llegar a buen puerto están bien marcadas y la más perentoria es la referida a dejar la portería a cero. Sin ir más lejos la única victoria es los dos últimos meses ha coincidido con el único encuentro en el que Manu Táboas no tuvo que recoger ningún balón del fondo de sus redes.

Sáez convocará a todos sus jugadores disponibles a la espera que la labor de concienciación de la semana de sus frutos en forma de tres puntos muy importantes.