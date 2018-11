Serén: "No vamos a entrar en una puja por el AF-7"

"Este grupo de gobierno no va a entrar en una puja por el AF-7". Así de contundente se mostraba ayer el edil de Deportes, Argimiro Serén, encargado de responder a la interpelación que presentó Esquerda Unida al pleno para clarificar lo que ocurre con el prestigioso torneo internacional de fútbol alevín. Serén mostró contundencia a la hora de asegurar que el grupo de gobierno quiere "y desea que el AF-7 se quede en Vilagarcía, pero tenemos la responsabilidad y el deber de gestionar los recursos y garantizar el justo reparto de fondos entre los diferentes eventos que se celebran en la ciudad".

Para el edil vilagarciano, la supuesta marcha del AF-7 por falta de apoyo y respaldo municipal no se sostiene, esgrimiendo para esta afirmación una pregunta crítica a las bancadas de la oposición: "¿Son ustedes conscientes del esfuerzo que hace este Concello en el AF-7 y en el resto de eventos que se celebran en Vilagarcía? ni siquiera lo han preguntado, dedicándose a extender falsedades, e incluso, faltan al respecto a los trabajadores municipales al decir que no se colabora con la organización". Serén todavía fue más allá y no dudó en esgrimir un informe en el que se señala que los trabajadores municipales "resolvieron las imprecisiones de la organización, además de buscar soluciones a los problemas de conflicto de fechas, que impiden que las instalaciones sean usadas por otras entidades deportivas".

Lo que tiene muy claro Serén es que si el AF-7 decide abandonar Vilagarcía, "la falta de implicación del Concello no será la causa, porque siempre hemos colaborado con personal y material, además de aportar 41.843 euros el pasado año, cifra en la que no se incluyen gastos como la luz o el agua".

En lo que respecta a las posibles soluciones, el Concello de Vilagarcía está dispuesto a estudiarlas todas, pero "desde la organización del torneo tendrán que plantearnos algo, porque lo único que se nos ha dicho es lo de los 65.000 euros; si el dinero no es la cuestión, porque solo se nos dice que Sanxenxo está dispuesta a ofrecer 65.000 euros durante cuatro años". En el uso de las instalaciones también citó al Arosa, cuyo presidente, Manolo Abalo, se encontraba entre el público, como entidad que "también tiene derecho a decir algo, como aparece reflejado hoy en los medios".

Las críticas directas a la oposición tampoco faltaron. El edil de Deportes se mostró sumamente molesto por la decisión del grupo de Esquerda Unida de pulsar la visión del conflicto tan solo desde la visión del Arousa Fútbol 7. "Ustedes solo han hablado con una de las partes, ya deben tener decidido a quien creer pues su única intención es perjudicar al Concello", les espetó. Además, les censuró no haber tratado de averiguar dudas como "quien le abrió la puerta al AF-7 para marchar; era esa persona de Vilagarcía; por qué se reunieron en la delegación de la Xunta en Pontevedra y qué intereses hay detrás de todo esto; encontrar la respuesta a estas preguntas parece que no les importa".

Serén finalizó su intervención en un tono muy duro con los grupos de la oposición, por lo que Jesús López, portavoz de EU quiso responder al sentirse aludido en la intervención. Sin embargo, se encontró con la negativa del alcalde, Alberto Varela, que en tono duro, le recordó que en las interpelaciones no hay opción al diálogo como en las mociones. A López no le sentó bien la respuesta, algo que trasladó a la sesión con un "¡Olé la transparencia!", recibiendo como respuesta de Varela otro "¡olé por su concepto del diálogo, que solo hablan con una de las partes!".

El BNG se sumó ayer a la polémica con un comunicado en el que su portavoz, Lucía César Veloso se ofrece como mediadora para solucionar el conflicto "en beneficio exclusivo de los intereses de nuestra ciudad, que no puede dejar escapar un evento de esta envergadura".