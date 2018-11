El Arosa apela al buen uso de A Lomba

El club opta por preservar el césped de A Lomba para una posible presencia en el play off. // I. Abella

El club opta por preservar el césped de A Lomba para una posible presencia en el play off. // I. Abella

El Arosa también ha querido dar a conocer su postura respecto a la polémica derivada del enfrentamiento entre el Concello de Vilagarcía y la organización del Arousa Fútbol 7. "Como usuario principal de A Lomba", arranca un comunicado del club en el que también se apunta "sin entrar en ninguna otra consideración y sin ánimo de polemizar".

El parecer del club presidido por Manuel Abalo se cimenta en que "consideramos un grave error que se pretenda jugar en A Lomba los partidos de todas las fases del torneo". Según añaden desde la entidad, "el uso intensivo del terreno de juego en un periodo tan corto de tiempo estragaría por completo cualquier campo, incluso en el caso de que no lloviera, dejándolo totalmente impracticable".

También se refieren desde el Arosa al tiempo necesario para recuperar el césped, "habría que cerrarlo durante semanas para tratar el césped, situación indeseable para nuestro club que, en las fechas en las que se suele celebrar el AF7, aún estaría inmerso en la etapa final de la competición oficial".

Como organizador del Torneo Cidade Vilagarcía, a celebrarse a principios de junio, consideran que "como a cualquiera que organiza un evento de estas características, nuestro deseo es que el torneo luzca con su máximo esplendor, y más aún en "nuestra propia casa". Pero no a costa de todo".

Obviando el hecho de que las diferencias confesadas entre AF7 y Concello van más allá de la utilización de A Lomba, así como todo lo relativo a la posibilidad de irse a Sanxenxo, el Arosa insiste en que "este club no quiere hipotecar el estado del campo en el que juega nuestro equipo absoluto". En consecuencia a esta afirmación abundan desde el Arosa que "nosotros mismos nos decantamos por jugar el Cidade Vilagarcía en el Manuel Jiménez que, pese a no ser de hierba natural, cumple con todos los requisitos de calidad y comodidad", apuntillando que "si para nosotros es válido, entendemos que debería ser para todos".

Una cuestión que remarca el comunicado del club arlequinado es que "no nos posicionamos en contra de nada ni de nadie, simplemente a favor de los intereses de nuestro club". Añade que "no quisiéramos vernos en la tesitura de que, como pretendemos, el Arosa se clasifique para disputar la fase de ascenso y, por el mal estado del campo, no podamos jugar en casa y tengamos que exiliarnos a un municipio vecino. Ni nosotros como club, ni nuestra afición queremos llegar a eso".

Concluye el alegato del club, "como terceros afectados en la polémica", esperando que "la razón prevalezca y que se llegue a un entendimiento que beneficie a todos los implicados por igual".