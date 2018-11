Luis Carro: "Creo que hemos regalado el partido"

Muy crítico con el juego de su equipo se mostró ayer el técnico del Ribadumia Luis Carro. El entrenador aurinegro reconoció que "les hemos regalado el partido, no tuvimos la concentración suficiente y cometimos errores que no podemos cometer ante un equipo como este". Carro insiste en que el equipo "debe concienciarse de que necesitamos estar al 100% en el físico, en la concentración y en la actitud, y hoy no lo estuvimos; tuvimos una serie de errores que no podemos tener y que han provocado que regalásemos el partido".

Una falta regalada, un error en la lectura del balón, "todo nos cuesta goles; estábamos mostrando un nivel defensivo alto hasta que comenzaron los errores; esto nos es la play station donde puedes dirigir a los jugadores como quieres".