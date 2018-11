El Céltiga regresa a la zona de problemas

El Somozas consiguió una sufrida victoria ante el Céltiga. Los locales no ganaban en casa desde el mes de septiembre y consiguen así con este triunfo su segunda victoria consecutiva y que los coloca en la zona tranquila de la tabla. El solitario gol de Gerardo solventa un partido complicado para lo de Manolo García. Fue un choque que contó con escasas ocasiones de gol por parte de ambos equipos.

El Somozas cogió muy pronto las manijas del encuentro a través de la posesión. Los de Manolo García pusieron una marcha más que su rival en todas las acciones. No obstante, en la parcela ofensiva del Somozas sus ocasiones morían antes de pisar área rival. Por su parte, el Céltiga salió al partido con un fuerte carácter defensivo. Muy pronto se puso por delante en el marcador el cuadro local. Fue tras una gran acción y un gran centro de Alex Díaz que Gerardo de primeras remató al fondo de la red. En los siguientes minutos siguió el dominio local, aunque con un Céltiga que despertó un poco tras el gol encajado y buscó algo más de profundidad en sus acciones. No obstante, los de Manolo García rozaron el segundo. Fue tras un remate fortísimo de Quintimil que encontró una gran respuesta del portero visitante. Gran parada de Marcos salvando así a los suyos de un gol que ya se cantaba en las gradas. Tras esa acción, el Céltiga comenzó poco a poco a carburar hasta hacerse por unos minutos con la posesión del balón. Pronto llegó el Céltiga a generar ocasiones. Antes de la media hora de juego los visitantes rozaron el empate tras un gran disparo de Lamas que se encontró con un meta local que respondió con una gran intervención. Sin tiempo para recuperarse del susto, el Céltiga volvió a aproximarse aunque el disparo de Nathan no encontró con acierto su destino tras rechazar en un defensa y llegar mansamente a las manos de Marcos Souto. Ya a las puertas del descanso, la parroquia local pidió penalti en una acción de la defensa sobre el delantero Alex Díaz. En la reanudación el Somozas salió dominando aunque sin profundidad en sus acciones. El Céltiga no salía con claridad y perdía muy pronto la pelota en zonas próximas a la divisoria. Con el paso de los minutos el choque se igualó en posesión, aunque ninguno de los dos equipos creaba ocasiones de gol. El Somozas tenía más control del partido pero no lograba asustar al rival. Ya en la recta final se incrementó el dominio local y el Céltiga ya no tenía opciones de salir a la contra para intentar el empate. Tampoco los de Manolo García lograban derribar el muro defensivo y las pocas ocasiones de gol eran interceptadas por balones mordidos o rebotados que llegaban ya sin fuerza a los dominios del portero. la incertidumbre en el marcador se mantuvo hasta el final, aunque ya no se cambiaría el resultado.