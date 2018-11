El Arosa choca contra un enorme Cortegoso

El Choco sumó su cuarta victoria consecutiva ante su afición y continúa con paso firme en Santa Mariña, donde aún no conoce la derrota y sigue sumando esos puntos que se le resisten a domicilio puesto que como visitante sólo ha logrado un empate. Un tempranero gol de Félix permitió a los redondelanos hacerse con otro triunfo como locales en un choque en el que el gran protagonista fue Cortegoso, vital con sus intervenciones en la segunda mitad para que los puntos se quedaran en casa. Mientras, el Arosa ve como se van alejando los puestos de play off de ascenso después de sumar tan solo un triunfo en las últimas siete jornadas. Los de Rafa Sáez gozaron de numerosas ocasiones en el encuentro de ayer, pero no encontraron la fórmula para superar a un gran Cortegoso.

Aún estaban los dos equipos prácticamente asentándose sobre el terreno de juego y dilucidando cuál de los dos iba a llevar la iniciativa, cuando Xián encontró el hueco necesario para habilitar a Félix. El delantero del Choco tuvo tiempo para controlar y sacar un disparo que Manu Táboas logró repeler en primera instancia pero en su despeje la pelota rebotó en Trapero para acabar introduciéndose en su propia portería.

El gol dio más tranquilidad al conjunto de Gonzalo Fernández y descolocó ligeramente a un Arosa que no acababa de encontrarse cómodo en una primera parte con alternativas pero sin llegadas claras a las áreas.

El intermedio sirvió para que los visitantes aclarasen sus ideas y saliesen dispuestos a conseguir el empate cuanto antes. A punto estuvo Palmás de destrozar sus planes en una de las primeras acciones de la segunda mitad pero no acertó a definir un claro mano a mano ante el meta rival que Manu Táboas acabó despejando a córner.

La intervención de su portero dio alas a un equipo visitante que maniató prácticamente por completo a un Choco que bastante tenía con aguantar indemne. Porque el Arosa dispuso de hasta tres claras ocasiones para haber conseguido al menos equilibrar el marcador. Pero en todas ellas se encontró con el mismo escollo insalvable, David Cortegoso, El portero local se convirtió en el gran y prácticamente único protagonista de los segundos cuarenta y cinco minutos, firmando tres intervenciones de muchísimo mérito para conseguir que los tres puntos se quedasen en Santa Mariña.

Su recital para asegurar un nuevo triunfo del Choco en casa comenzó con una impresionante mano en una exhibición de reflejos a un lanzamiento desde el área pequeña de Javi Nogueira en el minuto 67. Continuó diez minutos después con una sensacional estirada a lanzamiento esta vez de Manu. Y finalizó con otra gran parada para evitar el gol a tiro de Luis García cuando el encuentro llegaba ya a su recta final.