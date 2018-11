El Rasoeiro tiene una final ante el Bueu

El Calmear Rasoeiro afronta un partido que puede presumirse vital para la permanencia, al recibir en Monte da Vila (18.00 horas) a un Bueu que es de los rivales accesibles en la zona media. Son bajas Martín por lesión y Borja por problemas en el abductor. La duda, será la presencia de sus cuatro caras nuevas, Josiño, Pepe, Gonsi y Edu, que están a expensas del visto bueno de la Federación.

Quito Parada define el Bueu como "un equipo con mucha velocidad de circulación y que suele resolver sus acciones atacantes con penetraciones o con asistencias al pivote, porque adolece de falta de lanzamiento exterior, máxime cuando para esta cita no contará con Pillo que es quizás su mejor artillero desde fuera". Es por ello que, para frenarles, el técnico grovense apunta a su defensa como clave "porque desde ahí tenemos que hacer una buen labor buscando cortocircuitar la velocidad de circulación del rival y, sobre todo, cerrar muy bien a Chema en el pivote, que es un jugador con mucha envergadura que cada vez que recibe en seis metros, saca muchos goles o siete metros porque ahí es imparable".

En ataque el técnico grovense apuesta por darle velocidad a sus acciones: "tenemos que buscar el contragolpe después de robo de balón o parada de nuestro portero y, si encajamos, sacar muy rápido de centro. De partida -agrega- será importante imponer nuestro rimo y tratar de llevarnos cada acción por fuerza". Pero el partido se presume complicado, no en vano en la pasado temporada el Bueu se llevó el triunfo por la mínima de Monte da Vila (25-26), en un partido en el que llegaba con ellos un Pablo Garrido que esta temporada ha vuelto al Rasu y que se mide hoy a su ex equipo.

Quito Parada reconoce que "una victoria ante el Bueu refrendaría nuestro buen momento y nos daría otra visión de mantener la categoría, porque permitiría poner a nuestro alcance una serie de equipos de la zona media, que son batibles, máxime jugando nosotros como locales". Por ello el técnico apela a la afición grovense para que ofrezca ese plus desde la grada con el objeto de arrojar a un equipo, con sello de jugadores locales, de mantener la categoría en la Primera Nacional.