Un gran sacrificio con recompensa

Contar con un cuerpo escultural en el que se defina cada uno de sus músculos no resulta tarea sencilla, más bien todo lo contrario. De ello sabe mucho el grovense José Luis Lores que, tras un gran esfuerzo ha conseguido alzarse con la corona en España de la IFBB, federación de fisioculturismo que organiza los prestigiosos Mister Olimpia y Arnold Classic. Lores acudía el pasado fin de semana a Pola de Siero, donde se celebraba el Campeonato de España, para participar por primera vez en esta competición y ver que tal se desenvolvía. Consiguió triunfar en su categoría, la Mens Short, pero la prueba todavía le deparaba una sorpresa que no esperaba, la de vencer al resto de campeones de las otras categorías y alzarse con el título absoluto de España.

"Fue una gran sorpresa, ya que no contábamos con conseguir este triunfo, pero el jurado decidió premiar la estética en lugar de la masa muscular y fue ahí donde se decantó a nuestro favor la prueba", explicaba el grovense de tan solo 30 años. Tras convertirse en campeón de España, el grovense se ha marcado otro objetivo más importante que tratará de cumplir el próximo año, disputar un Arnold Classic, prueba que lleva el nombre del actor Arnold Schwarzenegger, y en la que compiten los mejores cuerpos.

El propio Lores reconocía ayer que alcanzar este logro no ha resultado precisamente sencillo, ya que ha supuesto un enorme sacrificio, posible gracias a su constancia y a la colaboración de su técnico y de un gimnasio de Vilalonga, que llegó a prestarle las llaves del establecimiento para que pudiese entrenar. "Trabajo en los barcos de pasaje, por lo que me era complicado compaginar el entrenamiento con mi horario laboral, y la gente se portó de manera espectacular", explica. Es más, pese a las dificultades de horarios, Lores siempre consiguió mantener una dieta estricta, comiendo las cantidades indicadas seis veces al día. "La dieta es fundamental en este deporte, puedes cometer algún exceso puntual, pero unos tres meses antes de cada competición debes ser muy estricto con ella", indica. También se sometió a un intenso ritmo de trabajo en el gimnasio, con jornadas en las que llegó a las tres horas de entrenamiento, algo que "a nivel psicológico, la mayor parte de la gente no es capaz de aguantar".

Aunque la de Pola de Siero fue su primera competición en la IFBB, Lores lleva ya muchos años próximo al mundo del culturismo, al que llegó cuando tenía tan solo 17 años de edad. Esculpir los músculos le cautivó y ha competido en pruebas de Culturismo Clásico, pero siempre se encontraba con un problema, su peso, que no era capaz de rebajar lo suficiente. Pese a ello, en esa modalidad de culturismo también ha conquistado importantes triunfos, como un subcampeonato de España.