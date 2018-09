El Arosa se debilita en un correcalles

Al Arosa de Rafa Sáez no le gustan los correcalles. En eso se convirtió una segunda mitad en la que el Alondras se mostró más cómodo pese a las numerosas ocasiones que crearon los arlequinados, sobre todo la última, en el descuento, en un disparo de Mauri desde el punto de penalti que acabó siendo repelido tras tocar en los dos palos. Los arlequinados hicieron una buena entrada en el partido, muy similar a la del Polvorín, dominando el balón y con mucha verticalidad ante el marco contrario, pero el desgaste físico que planteó el Alondras en el centro del campo, acabó por provocar que se le apagasen las ideas a los locales y que el encuentro se decantase del lado visitante.

Todavía no habían transcurrido dos minutos cuando el Arosa ya había gozado de un par de oportunidades ante la portería de Martín. Esa salida fulgurante no desconcertó al Alondras, que planteó sobre el césped la misma táctica que él Arosa, presión alta y buscar el dos contra uno en cada acción o la espalda de la defensa contraria. La lucha en el centro del campo se volvió titánica hasta que él Arosa hilvanó un a preciosa jugada que nació en un pase en profundidad hacia Sylla, el delantero senegalés aguantó el balón y centró muy pasado, pero allí estaba Javi Otero para devolver el balón al centro del área, donde Luis García la dejó pasar entre sus piernas para que Chiqui batiese con tranquilidad a Martín. Era el minuto 15 y el Arosa pudo ampliar su ventaja tan solo tres minutos después en una contra en la que el centro de Luis García fue despejado por un rival antes de que Julio Rey rematase. A la salida del córner posterior, Suso Martínez protagonizó una jugada similar que no encontró rematador.

La velocidad y el dinamismo arlequinado hacían que él Alondras se encontrase incómodo, pero el equipo de Antonio Fernández cuenta con mucha calidad, y lo demostró en el minuto 21 en un remate a bocajarro de Pardavila al que Manu Táboas sacó una mano imposible. Los mismos protagonistas se iban a ver la cara tan sólo un minuto después con igual resultado. Los visitantes se hicieron con el dominio del balón y comenzaron a rondar la portería de Manu Táboas, aunque dejando espacios a su espalda que él Arosa podía aprovechar en cualquier momento. Los cangueses apenas gozaron de opciones claras ya que la defensa y Manu Táboas desbarataban todas sus acciones, hasta que llegó el minuto 43 y una falta al borde del área la puso Yahvé en la escuadra de Manu Táboas ante la estirada inútil del meta arlequinado. Antes de que el árbitro decretase el camino de los vestuarios, los visitantes volvieron a tener una ocasión clara, con un saque de portería de Martín que dejó sólo a Pardavila ante Manu Táboas. El delantero cangués optó por disparar y permitió al meta atrapar el balón sin apuros.

La reanudación apenas cambió el escenario, tan sólo el Arosa trató de defenderse con el balón en los pies. Sin embargo, en el minuto 50, una pérdida de balón en la salida, permitió al Alondras montar la contra, con Pardavila centrando para que Jonás fusilase a Manu Táboas sin oposición. Era el 1-2 y el tanto fue un duro golpe para el Arosa. Ya no existía la fluidez de los primeros veinte minutos y él Alondras vio la ocasión de lanzarse a por el partido.

Rafa Sáez decidió refrescar al equipo en ataque y puso en liza a Mauri para jugar con dos puntas natos para presionar en la salida de balón y tener más opciones de remate. Sylla estuvo cerca de darle la razón en una salida en falso de Nucho, que había sustituido al lesionado Martín unos minutos antes, pero un defensa consiguió despejar el balón. La siguiente opción fue para Pablo, cuyo cabezazo a la salida de una falta acertaron a desviarlo entre Nucho y la cruceta.

El Arosa dominaba el partido tras el paso atrás del Alondras. Ese dominio acabó encontrando premio en una buena jugada de Sylla, cuyo primer centro fue rechazado por las piernas de la defensa visitante. No así el segundo que cayó a los pies de Luis García que fusiló a Nucho. Era el empate y el partido se convirtió en un correcalles. Manu Táboas volvió a ejercer de salvador ante Champi y un córner de Julio Rey se paseó por todo el área pequeña sin encontrar rematador.

Pero el gol acabó cayendo del lado visitante en un centro desde la izquierda que paró Champi con el pecho antes de fusilar a Manu Táboas en su desesperada salida.

Consciente de que se escapaban los puntos de A Lomba, el Arosa se lanzó a tumba abierta a por la igualada. Sylla tuvo la igualada en el 80, pero el delantero senegalés, que se quedó sólo ante Nucho tras un espectacular pase de Julio Rey, pero la estrelló en el meta Nucho. Jonás pudo matar el partido, pero otra vez Manu Táboas volvió a ejercer de salvador. Los últimos minutos, el Arosa pasó a colgar balones al interior del área canguesa, pero la defensa visitante, liderada por el exarosista Aitor Díaz, mostró su solidez rechazando todos los balones.