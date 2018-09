Changui recibe a su antiguo equipo como goleador y presidente del Boiro

El campo de Barraña vivirá esta tarde un reencuentro emotivo, el de Marcos Yáñez "Changui", presidente y goleador del Boiro, con el que fue su equipo durante varias temporadas, el Ribadumia. La pelota comenzará a rodar en Barraña a las 18.00 horas, momento en el que Changui apartará el cariño que siente por los aurinegros para tratar de anotar el tanto que le dé la victoria a su equipo.

Los hombres de Luis Carro llegan a este encuentro con la intención de sumar, de nuevo los tres puntos. Un golazo de Fran Matos le dio la victoria el pasado fin de semana en A Senra ante el complicado Barco y ha permitido a los aurinegros comenzar a escalar posiciones en la tabla.

Por su parte, el Arosa tiene en A Lomba (19.00 horas) un duelo en el que estará en juego cierta revancha. Los arlequinados se miden a un Alondras que todavía no sabe lo que es puntuar esta campaña, pese a contar con jugadores muy importantes. Rafa Sáez, técnico del Arosa no duda en afirmar que "nos vamos a enfrentar al Alondras, no a su clasificación; es cierto que han perdido los tres encuentros que se han disputado, pero lo han hecho por la mínima y con opciones de meterse en los partidos hasta el final".

El técnico arosista apunta a que la estructura del Alondras "es muy similar a la de la pasada campaña; de hecho mantienen nueve jugadores de esa plantilla que disputó el play off de ascenso lo que indica que son un buen equipo, su situación en la tabla no puede llevarnos a la relajación".

Una de las cosas que más destaca el técnico arlequinado de su rival de esta tarde es que "en la zona de ataque cuenta con jugadores de mucha calidad, rápidos, con buena técnica y con la capacidad de resolver un partido, por eso la clave del partido estará en mostrarnos fuertes en el aspecto defensivo, porque si se adelantan, nos van a hacer remar". A las bajas de Sidibé y Pacheco, se ha sumado la de Iago Martínez, por lo que la convocatoria del Arosa será la formada por Manu Táboas, Aarón Santamaría, Carlos torrado, Pablo González, Trapero, Cristóbal Juncal, Suso, Mou, Manu Rodríguez, Julio Rey, Luis García, Javi Otero, Chiqui, Sylla, Javi Nogueira y Mauri.

El que se va a encontrar con un encuentro muy complicado para sus intereses es el Céltiga. Los isleños viajan a A Malata para medirse al gallito de la categoría, el Racing de Ferrol (18.00 horas). Manolo Núñez, que no podrá contar por lesión con Javi, Orlando, Mauro, Juanín y Diego Lamas, así como con el sancionado Jimmy, reconocía ayer que "somos conscientes de que va a resultar muy complicado sacar algo positivo, pero los partidos hay que jugarlos y vamos a intentar no ponérselo fácil al Racing".

Núñez señala que el Racing "es uno de los equipos que está obligado a estar en lo más alto de la tabla y para ello cuenta con un arsenal espectacular arriba, con cuatro jugadores que son los mejores de la categoría en sus puestos". La clave para el técnico de los isleños estará "en defender muy bien, evitar faltas al borde del área para no conceder opciones a Pablo Rey y controlar a Joselu, un jugador de otra categoría; en ataque, tratar de aprovechar todas las ocasiones que creemos". La gran cantidad de bajas con las que cuenta Núñez le ha obligado a completar la convocatoria con el juvenil Jonathan.