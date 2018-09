Un partido de recuerdos tristes

Arosa y Alondras volverán a verse las caras mañana, tan solo unos meses después del partido que se disputó en el campo de O Morrazo en el que las dos escuadras se jugaban clasificarse para el play off de ascenso. Aquel encuentro cayó del lado de los cangueses, además, por goleada, dejando un triste recuerdo para la numerosa hinchada arosista que se desplazó hasta O Morrazo con el sueño de volver a disfrutar de un play off de ascenso un cuarto de siglo después.

El partido del domingo no será una revancha para los arlequinados, ya que del equipo que jugó en O Morrazo aquel día, tan solo permanecen en el club Sylla, Julio Rey y el lesionado Sidibé, el resto de la plantilla, incluido el cuerpo técnico son todos nuevos. Además, la situación en la que llegan los dos equipos es radicalmente diferente a aquel momento.

Los arlequinados cuentan por victorias los tres partidos disputados, lo que les sitúa en la tercera posición, compartiendo el liderato con dos de los grandes de la categoría, el Compostela y el Bergantiños. El juego desplegado por los pupilos de Rafa Sáez en este inicio de liga ha sido, por momentos, brillante lo que les ha permitido conseguir el mejor inicio de liga de las últimas cinco temporadas y devolver la esperanza a una afición que lleva años soñando con disputar un ascenso a 2ª B.

Mientras tanto, el Alondras de Antonio Fernández no acaba de arrancar. Los cangueses todavía no saben lo que es puntuar en este arranque de campaña, una situación que les ha situado en la penúltima posición de la tabla y que les traerá a A Lomba con la necesidad de cambiar esa dinámica. El equipo de O Morrazo cuenta con jugadores muy importantes en la Tercera División y con la calidad suficiente para tumbar a cualquier rival de la categoría, a pesar de que no le estén saliendo las cosas en este inicio de campaña.

La directiva del club arlequinado celebró ayer un encuentro muy emotivo, una comida en la que participaron Pablo Rivas, el capitán de los últimos años del Arosa, y su relevo esta campaña en esa figura, Sylla. Durante la comida se escenificó el traspaso de poderes entre Rivas y el delantero senegalés, antes de que el presidente, Manuel Abalo, le entregase los libros de la historia del Arosa al central rianxeiro. Discursos emotivos y palabras de suerte para esta campaña sirvieron para poner fin a un acto más emotivo que deportivo y para agradecer los años de entrega de Pablo Rivas a los colores arlequinados.