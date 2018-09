Romero: "Ha sido el premio a una temporada constante"

Recién llegado de tierras portuguesas, Diego Romero todavía saborea las mieles de un triunfo que lleva años persiguiendo y del que se quedó a las puertas hasta en dos ocasiones. Romero, en compañía del pontevedrés Óscar Graña, se alzó con el título de campeón del Mundo en aguas de Vila Verde, el primer entorchado que consigue.

El palista vilagarciano enrolado en las filas del Breogán de O Grove reconoce que la campaña, que finalizó con la disputa del Campeonato del Mundo de Maratón, "ha sido muy constante, remando todos los días para preparar esta cita y la de Europa, en la que también conseguimos el título". No resultó sencillo ya que la prueba resultó un tanto atípica. A diferencia del Campeonato de Europa, que fue una prueba muy rápida, la de Vila Verde resultó más complicada porque se unieron a la disputa barcos con los que no se contaba en las quinielas.

"Nuestro barco se quedó descolgado en la primera vuelta y hubo que pelear para coger al grupo de cabeza y recalcular nuestra estrategia para conseguir ganarles, esforzándonos en la remada y en los porteos", explica Romero. Junto a ellos, completaron el podio la embarcación checa, que no entraba en las quinielas como una de las aspirantes, y el segundo barco húngaro, que llegaba a la prueba, en un primer momento, como mero espectador, pero que acabó convertido en protagonista.

Militar de profesión, eso le ha permitido preparar a conciencia un objetivo que llevaba años persiguiendo, "con entrenamientos diarios por la tarde y un mes antes se me concedió un permiso para poder preparar la prueba lo mejor posible". Romero afronta ahora un período de descanso que durará un mes en el que plantearse cual será su futuro. Una de las cuestiones es la continuidad del barco que ha conseguido los campeonatos de Europa y del Mundo en Maratón ya que Óscar Graña "no tiene claro si continuar o no el próximo año, es algo que tiene que pensar y valorar; si se decide por continuar, yo me he sentido muy cómodo en este barco y habría que valorar continuar con el proyecto". Pero mientras se toma esa decisión, Romero prefiere "desconectar de una temporada que ha sido dura y larga, aunque todo apunta que la próxima lo será todavía más, según las previsiones iniciales del calendario".

Formado en el As Torres Romaría Vikinga de Catoira, Romero fichó por el Breogán hace cinco temporadas para participar en un proyecto con Tono Campos, convertirse en el C-2 que representase a España en las Olimpiadas. No lo consiguieron, pero el vilagarciano continuó en el club grovense, logrando al fin uno de los títulos que perseguía.