Tono Campos: "Disputar dos maratones es un desgaste extremo"

La disciplina de la maratón de piragüismo se dilucida en un campo de regatas en río que se mueve en el margen de entre 26 y 27 kilómetros. Una disciplina que fragmenta la distancia en varias vueltas, cada una de las cuales incluye 'porteos', en los que los palistas corren con la embarcación en las manos distancias de entre 100 y 200 metros. Una disciplina física y mentalmente exigente hasta el extremo de que los palistas emplean más de dos horas continuas de remo. El sábado Tono Campos (Breogán) se proclamó campeón del mundo de la disciplina en Portugal.

Manuel Antonio Campos es palista del Breogán grovense, villa en la que nació en 1985. Volcado desde los 18 años con la maratón, acabó dominando la especialidad en la última década. En su haber tiene tres medallas de oro en los mundiales y cinco títulos de campeón en los europeos. El sábado en Vila Verde (Portugal) certificó su dominio de la disciplina.

-¿Como transcurrieron las dos horas de la prueba?

-Fue extraña, porque en otros campeonatos los rivales suelen ir cayéndose de un grupo a otro, descolgándose por eliminación. De salida los rivales más temibles los tenía centrados en un ruso, dos húngaros y dos portugueses, junto con Manuel Garrido. (palista de Tui que terminó siendo subcampeón). Sin embargo, esta vez el grupo cabecero fue bastante nutrido, y con varios rivales haciendo la goma como en ciclismo. Se quedaban pero remontaban y reenganchaban con la cabeza. En el arranque fue un croata el que salió a ritmo muy alto, tanto que lo acabó pagando al primer kilómetro. Luego, a los 1.800, un palista húngaro, el ruso y yo cobramos ventaja en cabeza, y al poco acabó llegando Garrido. Juntos llegamos al primer porteo. Fue a partir del quinto cuando Garrido y yo nos quedamos solos delante y supimos que nos lo íbamos a jugar los dos.

- ¿Cuál fue su táctica en el mano a mano con Garrido?

-Me mantuve a la expectativa, marcando bien los tiempos ante sus ataques, con el objetivo de atacarle yo en los últimos metros porque confiaba en mi esprint. Además, tampoco quería pagar el esfuerzo, porque al día siguiente me tocaba disputar la maratón en el C-2. En ese esprint final logré vencerle, enfilé los últimos 150 metros ya con cierta comodidad porque Garrido, viendo que no llegaba, dejó de remar.

-En los porteos, ¿las embarcaciones son más exigentes por el peso o por el volumen?

-Más por el tamaño, porque del río sacamos una piragua que mide 5,20 metros, pero que pesa tan sólo 10 kilos. Son embarcaciones de fibra de carbono, muy ligeras y resistentes, a cualquiera le sorprende lo livianas que son cuando cogen una con sus brazos. La dificultad está en su aparatosidad a la hora de correr.

-¿Deja secuelas físicas la maratón? ¿Como se recupera?

-En mi caso fue disputar dos maratones. En el C-2, con José Manuel Sánchez, hicimos el domingo un quinto puesto, mientras que Óscar Graña y Diego Romero fueron oro. Mi esfuerzo en dos días consecutivos fue titánico, uno se desgasta en extremo, tanto que llegué a la meta en el C-2 con dolor estomacal, la tensión descontrolada, tan vacío que tuvieron que ayudar a recuperarme.

- ¿En qué o quién pensó al entrar en meta, sabiéndose vencedor y al límite de sus fuerzas?

-Lo primero que pasa por la mente es todo el esfuerzo y el sacrificio realizado a lo largo del año. Y enseguida mi mente se acuerda de los entrenadores, la familia y toda esa gente que me ha ayudado, que está ahí detrás y que con su apoyo hace posible este triunfo.