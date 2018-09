UCAM mantiene su idilio con Vilagarcía

El UCAM Murcia mantiene su idilio con Vilagarcía. La escuadra que dirige Javi Juárez ha acudido dos veces al EncestaRías, la anterior en 2016, y en ambas se ha llevado el torneo mostrando una gran solvencia. Ayer fue superior a Obradoiro, y salvo en el apretón final de los santiagueses, donde mostraron ciertos titubeos, el equipo murciano supo marcar siempre los tiempos del partido ante su rival.

El primer cuarto comenzó de manera electrizante, con los dos equipos imprimiendo un ritmo espectacular al juego. Si Oleson anotaba tres triples consecutivos, la respuesta por parte obradoirista era de Obst con dos. La ventaja permanecía en manos murcianas, pero nunca iba más allá de los cinco puntos de distancia. Los santiagueses se vieron favorecidos también por Rojas, que cometió una antideportiva y otras dos faltas personales que fueron aprovechadas por Sabat y Vasileaidis para situarse a tan solo dos puntitos de distancia. Booker cerraría el cuarto con una canasta imposible para establecer el 18-24.

El segundo cuarto, el Obradoiro se encontró con una defensa férrea, con constantes ayudas en los bloqueos, que le impidió cualquier posibilidad de acercamiento. De hecho, los murcianos llegaron a conseguir su máxima ventaja, once puntos (23-34) y siempre rondarían la decena de puntos de distancia. Moncho Fernández buscó alternativas en el banquillo, pero no dio con la tecla ante un equipo con un buen balance defensivo y con Booker mandando en el juego.

El regreso de vestuarios no cambió la dinámica para los obradoiristas. Todorovic comenzó a anotar todo lo que tocaba, y Rojas, que regresó para centrarse en el partido y ayudar a Kloff en la dirección del equipo. El Obradoiro no encontraba el camino, más allá de algún triple de Laksa que le mantenía por debajo de los veinte puntos de distancia. Un dato significativo es que los santiagueses no atraparon ni un solo rebote ofensivo en los tres primeros cuartos.

El último cuarto arrancó con el Murcia muy cómodo, pero un triple de Sabat y varias acciones de Navarro hicieron que el equipo de Santiago se colocase a tan solo tres puntos de distancia (79-82) a poco más de dos minutos para el final, pero en ese momento volvieron a aparecer Booker y Todorovic para llevar la distancia a los ocho puntos.

Quedaban dos minutos por delante y el primero en jugársela fue Obst, pero falló el triple. Soko sí que anotó de tres en la canasta contraria y encarrilaba el encuentro para que Murcia se anotase su segundo EncestaRías. Las canastas de Hlinason y Brodziansky de poco sirvieron.

El premio al mejor jugador de la final se lo llevó Dejan Todorovic, que ofreció todo un recital durante los 29 minutos que jugo, concluyendo el encuentro con un 29 de valoración.