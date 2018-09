Carcamáns se hace a la mar para 'cazar' al Celta

R E P E T I M O S!!



6 anos máis tarde, e con motivo do noso XX Aniversario, repetiremos este viaxe a Vigo en catamarán cruzando as Rias Baixas.

Será o sábado 22, con motivo do Celta - Valladolid que se xogará ás 16:15h.

Durante esta semana iremos proporcionando mais información pic.twitter.com/fYhWkpna2Q