El Arosa apuntala sus puntos más débiles

El Arosa presentó ayer de una tacada a dos nuevas incorporaciones que vienen a reforzar los puntos más débiles de la plantilla, la delantera y el centro del campo. Las nuevas incorporaciones son el delantero andaluz Mauri y el centrocampista costamarfileño Mou que ayer se sumaron al proyecto que esta temporada gestiona Rafa Sáez.

El delantero andaluz nació en Fuengirola hace 24 años y casi toda su carrera deportiva la ha desarrollado en las categorías inferiores del Málaga. Con el Atlético Malagueño debutó en la Tercera División andaluza, disputando durante cuatro temporada consecutivas, el play off de ascenso. En la temporada 16-17 se incorporó al Real Murcia, pero la experiencia no fue satisfactoria ya que, ante la amplia plantilla de la que disponía el club, acabó jugando en el B antes de marcharse al Algeciras, donde acabaría disputando el play off de ascenso a 2ª B nuevamente.

El pasado año jugó en El Palo, donde coincidió con nombres como el de Apoño o Aranda. Esa campaña disputó 1.500 minutos, anotando 12 goles que no sirvieron para que el equipo andaluz se clasificase para el play off de ascenso, uno de sus grandes objetivos.

El propio Mauri señalaba ayer que "llegué al Málaga con tan solo 10 años de edad y fui creciendo en sus categorías inferiores hasta asentarme en el Atlético Malagueño, donde jugaba de mediapunta". Sin embargo, en los últimos años ha adelantado su posición y se convertirá en una alternativa para Sylla, el único delantero puro del que disponía Rafa Sáez en la plantilla arlequinada. El jugador andaluz reconocía ayer que "no soy un delantero estático, sino que aporto movilidad y rapidez en las acciones cuando juego como punta". La posibilidad de conocer una liga como la gallega fue lo que le atrajo del proyecto que le presentó el Arosa, por lo que desechó otras propuestas para trasladarse a Vilagarcía. También influyeron las referencias que le dieron dos excompañeros gallegos como Diego Rivas y Adrián Cruz, con los que coincidió en Murcia.

La segunda de las incorporaciones viene dada por las circunstancias desfavorables que ha causado en la plantilla la grave lesión de Oumar Sidibé. El costamarfileño Mou llega para aportar músculo en el centro del campo, a lo que se suma su experiencia en la categoría, pues ha militado en el Ribadumia y en el Villalonga las tres últimas campañas. Aunque sus inicios en el fútbol fueron como delantero, lo que le llevó a jugar en Georgia, Israel y Malta, Mou acabó retrasando su posición con su incorporación al Ribadumia. Allí exhibió el músculo que necesitaba el equipo, además de aportar una importante entrega y lucha por cada balón que se acercaba a su área de influencia.

El jugador reconocía ayer que es un jugador distinto a Sidibé, "pero no he venido al Arosa para ser el sustituto de nadie sino para aportar al grupo y tratar de hacerlo más fuerte". Mou reconoce que "tuve otras ofertas encima de la mesa, pero creo que debía pensar en la familia y poder estar en un equipo como el Arosa, con esta historia, es un paso hacia adelante muy importante para mi carrera".

El presidente de la entidad, Manuel Abalo, agradeció las facilidades que los dos jugadores pusieron para fichar por el Arosa. "Ambos tenían ofertas de otros equipos, pero decidieron apostar por nosotros y esperamos que esa decisión les acabe sirviendo de trampolín a sus carreras".

El club aprovechó la presentación de las nuevas incorporaciones para realizar la foto de familia de la plantilla y dar a conocer la nueva equipación para la temporada que comenzó la pasada semana.