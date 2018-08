Sidibé se perderá toda la temporada

Oumar Sidibé se perderá lo que resta de temporada. Así lo dictaminan los resultados de la resonancia magnética a la que se sometió el pasado lunes para infortunio no solo del jugador, sino de toda la familia arosista.

Lo cierto es que el giro al que se vio forzada su rodilla izquierda en el campo de Baltar resultó muy perjudicial. La prueba radiológica ha determinado que el mediocentro tiene los dos ligamentos cruzados rotos, anterior y posterior, y también el ligamento lateral externo. Un resultado que le obligará a perderse lo que resta de temporada con el fin de llegar en las mejores condiciones posibles para el próximo curso.

Fue el propio presidente de la entidad, Manuel Abalo, quien comunicó personalmente al jugador el alcance de su lesión. "Fue un momento complicado. Todos estábamos esperanzados en que al final se quedara en una cosa mucho menor, pero la realidad confirmó el peor resultado. Fue triste por todo lo que supone Sidibé para el equipo y para el club, pero vamos a estar más que nunca a su lado". También su compañero y amigo Diego Sylla estaba en el momento del comunicado en el que el presidente apuntó que "cayó más de una lágrima".

El siguiente aspecto a resolver con cierta diligencia es el relativo a la necesaria operación para la reconstrucción de los ligamentos afectados. Tanto el club como el jugador quieren que se aceleren los plazos al máximo posible para pasar cuanto antes por el quirófano y empezar la recuperación activa de la cirugía.

El impacto a nivel emocional en el club traspasó incluso las paredes del vestuario del equipo de Rafa Sáez. A lo largo del día de ayer Sidibé recibió centenares de mensajes de ánimo tanto en redes sociales como en su teléfono, y a nivel personal, de mucha gente vinculada al fútbol.

De lo que no dudó el presidente es sobre lo referido al comportamiento que el Arosa tendrá con Sidibé: "Nos vamos a volcar más con él si cabe. Sidibé se ha ganado el cariño de todos dentro del club y el Arosa va a actuar como un club señor. Vamos a cumplir con él como siempre hemos hecho e incluso más, porque vigilaremos su evolución y atenderemos sus necesidades".

En el aspecto meramente deportivo, el equipo de Rafa Sáez pierde a un importante efectivo en su equilibrio táctico por lo que el club no descarta que, además del necesario delantero, pueda llegar otro jugador para la medular. El presidente tiene claro que "ahora mismo, el que venga y si viene alguien, tendrá que poner de su parte para jugar en el Arosa. Los números son los que son y nuestro primer objetivo es cumplir, por lo que no vamos a hipotecar lo que no tenemos".