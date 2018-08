Luis Carro: "Perdimos el control del partido"

Luis Carro no solo estaba contrariado por el resultado, sino también porque su equipo no estuvo conforme al plan de partido diseñado. "No acierto a entender porque perdimos el control del partido. Habíamos empezado muy bien, el partido con el ritmo que queríamos, pero a medida que avanzó el partido nos volvimos imprecisos. Quisimos correr demasiado cuando ya habíamos hablado de eso durante la semana. Si teníamos situaciones de correr como las íbamos a afrontar y lo hicimos de manera totalmente distinta. Eso hizo que nos durase poco el balón y así nos metemos en fregados donde sufrimos mucho".

Matiza el entrenador del Ribadumia que "aún así no me parece un resultado justo. Suyos creo recordar el tiro del gol y otro más. Sabíamos que si se ponían por delante iban a hacer un partido muy lento, sabíamos lo que nos íbamos a encontrar y con el 0-1 fue todo más complicado".