El Arosa abre la campaña en Ourense

Arosa, Ribadumia y Céltiga inician este fin de semana la temporada 18/19, una campaña que está marcada por la presencia de equipos de renombre en la categoría, como es el caso del Racing de Ferrol o el Compostela.

Solo la presencia de esos nombres la convierte en la más competitiva de los últimos años, algo en lo que coinciden los tres técnicos arousanos: Rafa Sáez (Arosa), Luis Carro (Ribadumia) y Manolo Núñez (Céltiga).

El primero de ellos se estrenará como técnico en la Tercera División tras cerrarse una larga etapa al frente del banquillo del Coruxo en 2ªB. Sáez reconoce que "la categoría ya era buena la pasada temporada, pero este año, con la llegada de equipos importantes y la irrupción de la UD Ourense, lo va a ser todavía más, habrá mucha competitividad y duelos muy igualados". El técnico arlequinado considera que ocho o nueve equipos "van a tener posibilidades reales de jugar el play off de ascenso, aunque eso lo acabará decidiendo la propia competición". Lo que tiene claro es que le gustaría que su equipo luche y tenga ilusión por pelear por esos puestos.

Por su parte, Luis Carro, que afronta su segunda temporada al frente del Ribadumia, considera que "sobre el papel, todo apunta a que va a resultar una competición muy difícil, ya que todos los equipos se han reforzado con jugadores de calidad". La lucha por el play off va a ser uno de los grandes atractivos, ya que "podrían pelear hasta una docena de equipos, que cuentan con plantillas preparadas para eso". De todas formas, el nombre del favorito es el Racing de Ferrol, equipo que "por historia tiene la obligación de estar ahí arriba, pero detrás la lucha va a resultar enconada". El papel de los aurinegros "debe ser el de luchar por la permanencia de la categoría, tratando de superar lo logrado el pasado año; somos conscientes de que va a resultar muy complicado, porque hay recién ascendidos que engañan mucho, como la UD Ourense, el Lugo B o incluso el Porriño, que cuentan con plantillas muy buenas y amplias, pero nosotros tenemos que ir paso a paso hasta lograr una salvación tranquila".

Manolo Núñez llegó al Céltiga a mediados de la temporada pasada y parte en esta con la intención de "tratar de sumar los tres puntos en cada partido; nosotros no tenemos la obligación de estar arriba, como tendrán un buen número de equipos, y eso puede ser una circunstancia que nos beneficie, porque a ilusión no nos va a ganar ninguno". El técnico de los isleños ha entrenado muchas temporadas en Tercera y la de este año "es mucho más competitiva que la anterior; no ha ascendido ninguno a 2ªB y, encima, se ha registrado el descenso del Racing de Ferrol y han subido el Lugo B y UD Ourense, rivales que van a ser muy complicados". Núñez prevé una lucha encarnizada "tanto por los primeros puestos como por escapar de la zona de descenso".