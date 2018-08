El Cortegada echa a andar de nuevo

El Cortegada arrancó el curso 2018/19 con el inicio de los primeros rigores de la pretemporada en el pabellón de Fontecarmoa. El plantel dirigido por Rubén Domínguez se ha puesto manos a la obra con una plantilla reducida en cuanto a número de efectivos puesto que aún no se han incorporado todas las jugadoras.

Sobre la cancha de Fontecarmoa se están desarrollando unos primeros entrenamientos que cuentan con un alto componente físico. David Avillés, preparador físico esta temporada, diseña un trabajo que tiene su continuación en el desarrollo técnico y táctico dirigido por Diana Piñeiro y el propio Rubén Domínguez.

El grupo formado por Sara Gómez, Cristina Loureiro, Andrea Ríos, Lorena Castro y Miriam García se completa estos días con jugadoras del equipo júnior del CLB además de dos jugadoras invitadas que son Zeltia Presas y Marta Blanco, pertenecientes al Estudiantes de Lugo y al Siglo XXI respectivamente. Faltan por incorporarse los recientes fichajes de la brasileña Izabella Sangalli y la inglesa Christina Shaw, así como Salomé García.

Rubén Domínguez también se refirió precisamente a las nuevas incorporaciones. Respecto a Shaw, el técnico considera que "es dura físicamente. No rehuye el contacto ni en ataque ni en defensa. Es corpulenta, pero corre bien el campo y es rápida".

Las buenas sensaciones son compartidas en el caso de Sangalli, "sus números ayudan a comprender su calidad. Es muy difícil de defender y es bastante rápida. Puede aportar muchas cosas, no solo anotación. Ha estado preseleccionada con Brasil y una jugadora que esté entre las 16 elegidas por un país como Brasil dice muchas cosas buenas de ella porque hablamos de un país de mucha tradición en el baloncesto".

Atentos al mercado

Una de las cuestiones que todavía no descarta el Cortegada para redondear su plantilla es el fichaje de una base. Rubén Domínguez entiende que "es algo que nos gustaría conseguir, pero la verdad es que no es fácil. Muchas jugadoras jóvenes en esa posición se han marchado a universidades americanas y el mercado no ofrece muchas cosas. Se nos ha ido Alejandra Nogueira y tenemos un vacío en esa posición que podemos cubrirlo con Sara o incluso Salomé, pero con una rotación más condicionada".

La Copa Galicia servirá a las vilagarcianas como primeras piedras de toque para comprobar la evolución de la plantilla, pero será la competición liguera la que marque el devenir de un equipo al que su entrenador le marca "el competir cada día un poco mejor y tratar de mejorar lo conseguido la temporada pasada".