Sidibé: "Quiero estar trabajando lo antes posible con el equipo"

El Arosa y Oumar Sidibé han tenido suerte. Y es que la lesión sufrida por el mediocentro de los vilagarcianos en el amistoso del pasado sábado ante el Rápido de Bouzas se ha quedado en un susto.

La lógica preocupación a tenor del peligroso giro que sufrió la articulación se ha quedado finalmente en una luxación tras el diagnóstico avanzado en el Hospital Quirón-Domínguez, confirmado en la mañana de ayer en una clínica viguesa con una exploración radiológica.

El propio jugador apuntó ayer mismo que "no tengo afectada la rodilla. La verdad es que me asusté mucho por como fue el gesto. Fui yo solo cuando intentaba recuperar la posición y noté que la rodilla me giró demasiado".

Es tal el ansia del jugador por reincorporarse al equipo que reconocía el de Burkina Faso que "solo me queda saber cuanto tiempo tardo en reincorporarme. Soy de recuperación rápida y espero estar lo antes posible trabajando con el equipo".

Por otro lado, Sidibé también hizo balance de lo que están siendo las primeras semanas de trabajo a nivel colectivo. "Estamos trabajando muy bien y adaptándonos a la idea de lo que quiere el entrenador. Todos queremos dar lo que él espera de nosotros".

También se refirió el jugador a lo relativo a la profunda remodelación que ha experimentado la plantilla este verano. Cuestionado acerca de si tanto jugador nuevo puede retrasar los plazos de esta fase de acoplamiento, Sidibé sostiene que "nos conocemos todos. Algunos incluso hemos sido compañeros ya en otros equipos y rivales y eso también ayuda".

Respecto a las conclusiones de los encuentros ya disputados, el mediocentro burkinés tiene claro que el nivel mostrado deja lugar al optimismo, si bien su valoración es también exigente, "tuvimos momentos buenos de juego, pero también es verdad que tenemos que estar más tiempo concentrados en el partido. Contra el Coruxo nos marcaron en dos balones parados que tenemos que evitar".

Trofeo Tecnolar

Por otro lado, el Unión Grove se impuso al Cambados (1-0) en la final del Trofeo Tecnolar disputado en Monte da Vila.