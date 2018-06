El Xuven, más lejos de seguir en Plata

La posibilidad de que el Xuven afronte la que sería su sexta temporada en LEB Plata parece cada vez más remota. En la tarde de ayer club y representantes municipales se reunieron para pulsar un posible aumento en la ayuda económica que percibe la entidad, pero el concejal Víctor Caamaño y la alcaldesa Fátima Abal expusieron a Manuel Felpeto y Antonio Lema que no se podría realizar un aumento que garantizase la viabilidad de un nuevo proyecto económico en la tercera categoría del baloncesto profesional español.

El presidente del Xuven, que catalogó el cónclave de muy cordial, apuntó que "la ayuda se mantendrá igual. Nos han hecho saber que los presupuestos están cerrados, pero que se tratará de colaborar con la organización de algún evento de ayuda al club aún por concretar. Nuestra obligación era la de plantear nuestra situación y es lo que hemos hecho, pero sin ningún tipo de exigencia".

En esta tesitura a Antonio Lema no le duelen prendas a la hora de reconocer que "veo cada vez más lejos poder seguir en LEB Plata". De todos modos, mañana viernes se reunirá la junta directiva para valorar la situación y analizar al detalle el estado de las cuentas.

Con todo ello, el máximo responsable del Xuven tiene muy claro que "nos haría falta un buen patrocinador para poder sacar el proyecto adelante en Plata. Si no aparece tenemos claro que no nos vamos a hipotecar y no me va a temblar la mano por salir en EBA. Tenemos que tener los pies en el suelo, porque los que de verdad corremos riesgo somos las personas que formamos la directiva y hay que pensar las cosas muy fríamente para no arrepentirse".

El plazo de maniobra en lo que se refiere a la hora de encontrar viabilidad económica para la próxima temporada finaliza el próximo 7 de julio, día en el que finaliza el plazo de inscripción en la Federación Española.

Por otro lado, el nuevo modelo aprobado para LEB Plata el pasado sábado en la asamblea general tampoco es del agrado del Xuven. Un formato que contará con dos grupos de doce equipos y una segunda fase en la que se mezclarán equipos de los dos grupos para pelear por el ascenso y la permanencia.

Lema argumentó que "es un modelo de competición que no supone ningún ahorro para los clubes. Es más, se gasta más en viajes y en arbitrajes. Suben las compensaciones arbitrales, pese a que se hayan bajado 2.500 euros en la cuota de inscripción. Ni nosotros ni muchos clubes de la liga estamos de acuerdo con el nuevo modelo".

Por lo tanto, y a la espera de un giro radical en los acontecimientos, el futuro del Xuven está encaminado a bajar un peldaño su estatus deportivo.