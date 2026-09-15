«Vuelvo con una sensación de ocasión perdida contra las americanas»

Una forma de dimensionar la grandeza de Miguel Martínez Méndez (Vigo, 1967) es la naturalidad con la que asume aterrizar en casa con una medalla mundialista. Su España se subió al tercer peldaño del cajón tras derrotar a Alemania por el bronce y después de quedarse más cerca que nunca de Estados Unidos en la semifinal. Cualquiera se vanagloraría de una derrota así. No el mejor entrenador del torneo, que regresó ayer en su ciudad satisfecho, pero con la sensación de haber podido llegar aún más lejos. Aunque sea, como dice él, «con la boquita pequeña».

¿Cómo se siente? ¿Ha podido digerirlo ya?

Digerir, se digiere fácil. Lo que estoy es cansado, como siempre al final de cada campeonato. Los últimos días son terribles. Los tres primeros partidos los tienes claros porque has trabajado en ellos y llegas con planes hechos. Pero los siguientes, en las eliminatorias, requieren muchas horas de trabajo porque no sabes quién te toca hasta el día anterior. Lógicamente, eso genera tensión y presión. Por todo esto, el último tramo siempre es bastante agotador.

Supongo que esa medalla que lleva en el cuello lo compensa.

Sí. Hemos tenido un buen resultado, claro que sí. Desde el inicio todo se fue dando. El crecimiento del equipo, el encajar a las que vinieron de Estados Unidos el último día de preparación, el mejorar poco a poco durante el torneo. Todo eso lo compensa. Y el resultado es bueno.

El nivel que alcanzamos y la diversidad para enfrentarnos a rivales muy diferentes nos llena de alegría.

Más allá de la medalla, ¿está satisfecho con el Mundial de España?

Estoy muy contento. Sobre todo, porque llegábamos con muchas dudas y sin nada claro. Era la primera vez que hacíamos una concentración con 16 jugadoras, de las cuales 9 no iban a ir. Solo 7. Jugamos amistosos y demás, pero fuimos improvisando sobre la marcha, pensando en qué sería lo mejor, pero sin haberlo hecho nunca. Hubo que ajustar muchas cosas en el proceso. Así que el nivel que alcanzamos y la diversidad que hemos tenido para enfrentarnos a rivales muy diferentes durante el campeonato nos llena de alegría.

Una de esas nueve cortadas fue la también viguesa María Araújo. Supongo que le dolería por todas, pero también por ella.

Fue el peor día con muchísima diferencia. Es realmente lo más complicado. Si la cosa estuviera clara, ellas mismas saben que hay unas con más posibilidades que otras. Pero en este caso, dependió más del tipo de plantilla que quieres armar. Si llevas cuatro o cinco pívots, cuántas bases, si ves alguna en baja forma... El debate no es quién ha hecho una buena concentración, sino tratar de llevar un equipo lo más compensado posible. Y muchas veces se hace muy duro dejar fuera a jugadoras que lo estaban haciendo bien. Relación afectiva tienes con todas, pero a María la conozco desde que nació y es algo diferente. Eso sí, tanto ella como las demás se perdieron este campeonato, pero pueden estar en el siguiente sin ningún problema.

En cuanto al torneo, ¿cómo gestiona el espectacular debut con Alemania y el pinchazo ante Mali 12 horas después?

Primero, intentando encontrar las razones de un buen nivel en el primer partido y de otro peor en el segundo. Fue una mezcla. Por un lado, no poder prepararlo porque llegas al hotel, hay tratamientos y demás y al día siguiente, a las 9:00, había que estar en el pabellón otra vez para jugar contra un equipo completamente diferente a Alemania. Por otro lado, habíamos ganado a Mali de manera fácil en la preparación. La mezcla de ambas cosas nos complicó el partido. Ahí aparecieron la tensión y los nervios y no lo pudimos sacar adelante.

Cuando hubo que hacer los descartes fue el peor día con muchísima diferencia; duele con todas, pero a María (Araújo) la conozco desde que nació y es un poquito diferente

Así llegó la primera situación delicada en el torneo. Probablemente, la que más.

Y tanto. El partido contra Japón se convirtió en un todo o nada. Perder por un punto te mandaba a casa y ganar por un punto te dejaba primera de grupo. Realmente, fue la final del campeonato. Un momento muy difícil porque nuestro equipo tenía once debutantes y entre ellas muchas jóvenes.

A partir de ahí comenzó la progresión ascendente.

Pensábamos que las cinco jugadoras que llegaban desde Estados Unidos nos iban a frenar un poquito la preparación. Había que adaptar el juego. Encima, a piezas importantes como ellas. Eso obliga a mover todos los roles. Y a nuestro equipo, que es tan de básicos y de tenerlo todo ordenado, nos costó engancharlo. Por eso, si hacíamos el torneo largo, sabíamos que el equipo iba a jugar cada día mejor. Y así fue. Incluyendo el partido contra Estados Unidos.

El partido contra Japón fue, realmente, la final del campeonato

España nunca estuvo tan cerca de ganar contra ellas.

No lo sé. Lo que tengo claro es que para las selecciones europeas es más fácil generar un grupo y jugar como equipo. A ellas las he visto muy deslavazadas, sin una unión importante. Eso las hacía un poco más vulnerables. Pero solo un poco.

¿Se escaparon vivas?

Sí. Vuelvo a casa con la sensación de ocasión perdida contra las americanas. Nuestro nivel de juego, de confianza y de química no siempre es fácil de tener. Por eso, era una oportunidad de haber llegado incluso más lejos de lo que hemos llegado en este Mundial.

El seleccionador aterrizó en Peinador junto a su asistente Cristina Cantero, entrenadora del Celta. / Jose Lores / Jose Lores

En medio de esta pasión que ha desatado por la WNBA, entre otras, Caitlin Clark, el baloncesto FIBA demostró que puede ser tan bueno como el americano.

Por eso digo que creo que la química entre esas jugadoras llamadas jóvenes -que tienen 24 años y en nuestra selección serían veteranas- Caitlin Clark, Paige Bueckers o Angel Reese respecto al núcleo veterano no tiene nada que ver. Es absolutamente diferente. Les ha costado jugar y su nivel fue más terrenal de lo que ha sido siempre. Por esos motivos hablo de ocasión perdida. Dicho con la boquita pequeña y con mucho respeto.

Ocasión ganada fue la lucha por el bronce, de nuevo con Alemania.

Juntando los de preparación, era el cuarto partido contra ellas. El del domingo era con mucha presión y mucho público. Además, veníamos de perder y con poco tiempo para prepararlo. Se dieron muchas circunstancias, pero creo que el equipo estuvo sobresaliente. Es una actuación muy valorable y estoy muy contento por ello.

Si hacíamos el torneo largo, sabíamos que íbamos a jugar cada vez mejor; como así fue

En cuanto a nombres propios, el de Iyana Martín es reluciente.

La verdad es que sí. En muchas fases la liberamos de la carga física de tener que asumir el peso de la dirección y jugando junto a Maite Cazorla ha estado muy suelta para poder desarrollar todo su talento ofensivo. Ha hecho un campeonato sobresaliente. De quinteto ideal.

Raquel Carrera volvió a representar a lo grande a la cantera del Celta. Otra vez.

Raquel es el termómetro del equipo. Una jugadora que siempre suma en defensa, en ataque, organizando y tranquilizando a todo el mundo. Le costó un poco entrar porque no estaba teniendo minutos y llegó algo fuera de forma. Pero para mí es una jugadora fundamental. Clave en el equipo tanto dentro como fuera de la pista.

Alba Torrens es la mejor jugadora de la historia de nuestro baloncesto

Y ya que menciona el factor de fuera de la pista, ¿qué tal vio a Cristina Cantero en su labor dentro de su cuerpo técnico?

Muy bien. Las tres entrenadoras que están con nosotros son profesionales de altísimo nivel. Todos opinamos sobre todo, pero Cris está dedicada a nuestro trabajo defensivo. Raquel Romo se encarga del análisis del ataque del rival y Anna Montañana del propio. Cada una tiene su área de responsabilidad y por eso me llega información de las tres durante los partidos. Después, hacemos dos reuniones diarias: una por la mañana y otra por la noche. Todos trabajamos duro y estoy muy contento del grupo que hemos armado. Tanto profesional como humano, que es muy importante tener personas agradables para convivir en un mes y medio de gran hermano.

Y qué vamos a decir de Alba Torrens, que ya es la baloncestista española, hombre o mujer, con más medallas en Mundiales.

Es la mejor jugadora de la historia de nuestro baloncesto. Siempre lo digo. Por lo que juega, por lo que ha jugado, por haber sido capaz de ser una estrella y MVP en mil campeonatos de selecciones y de clubes y por ser capaz de adaptarse ahora a otros roles. Siempre preparada, como en el partido ante Australia, cuando la necesitamos. Sale y hace una rotación fantástica. Todo, al mismo tiempo que da esa serenidad y saber estar que siempre ofrece. Es una jugadora y una persona básica para nosotros- Y aquí sí que hay una carga afectiva del 100%. Es una mujer para llevártela a tu casa.

¿Qué supone liderar este grupo tan joven y este cambio generacional de los últimos años?

Bueno, lo del cambio generacional me suena un poco a milonga. El cambio generacional es continuo. En cada torneo salen dos, entran tres. Unas se quedan, otras vuelven. Es verdad que España llevaba ocho años sin ir a un Mundial y han debutado todas menos Alba. Con respecto al Europeo del año pasado, vinieron Gustaffson, Alicia Flórez y alguna más. No ha sido un gran cambio. Es lo que yo creo.