Las victorias de Márquez revalorizan Ducati ante una posible venta por parte de Audi

No nos engañemos la impresionante racha de triunfos del catalán Marc Márquez (Ducati), de 33 años y nueve veces campeón del mundo de motociclismo, no es solo un camino hacia la posibilidad de conquistar su décimo título mundial y superar al italiano Valentino Rossi.

No, no, el hecho de que ‘Il Cannibale’, que abandonó Mugello, hace tres meses y medio, a 102 puntos del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), entonces líder del Mundial de MtoGP y, ahora, tras siete grandes premios, sea líder del campeonato, empatado a puntos con el madrileño Jorge Martín (Aprilia), también significa un soplo de aire fresco, un impulso, un golpe en la mesa de que Ducati sigue tan viva y campeona como lo ha sido en la última década.

La celebración que se produjo en el ‘boxe’ del equipo Lenovo Ducati, en el circuito de Rimini, no fue nada normal. Por vez primera en años, la prensa española tuvo que esperar más de una hora, tras la conferencia oficial del GP de San Marino, para dialogar con el campeonísimo catalán. La razón no fue otra que Márquez debía atender, celebrar y fotografiarse con la plana mayor de la factoría de Borgo Panigale, encabezada por Claudio Domenicali, CEO de la fábrica italiana, que le esperaban en el taller rojo.

Tras un mal inicio de Mundial, en el que Aprilia superó netamente a Ducati, la firma de Borgo Panigale ha vuelto a convertirse en dominadora del campeonato y mantenido su valor de mercado, gracias a los extraordinarios éxitos de Marc Márquez, nuevo líder de MotoGP.

En los últimos siete grandes premios, Márquez ha logrado cinco victorias (Hungría, República Checa, Alemania, Aragón y San Marino) y muchísimos más puntos que todos sus rivales al título, empezando por ‘Bezz’ y ‘Martinator’, pilotos de Aprilia, la gran rival de Ducati tanto en el mundo de las motos, en el mercado, como en los circuitos. Arrodillar a Aprilia en casa, en San Marino, con la misma contundencia (doblete de las ‘Desmosedici’, pues Àlex Márquez fue segundo) que los de Noale hicieron en el inicio de este Mundial, es agua bendita para la factoría de Borgo Panigale y así querieron celebrarlo sus jefes.

Ducati está remontando de forma brillantísima el vuelo en el Mundial de la mano de los hermanos Márquez Alentá y, muy especialmente, de Marc, que va lanzado a por su décima corona. Es un gran momento para celebrar y demostrar que, en efecto, la fábrica vale mucho más de los 860 millones de euros que, en 2012, pagó Audi, del Grupo Volkswagen, por el constructor de Borgo Panigale (Italia).

Gigi Dall'Igna, gurú y jefe del equipo Lenovo Ducati, abraza a Marc Márquez tras su triunfo en Misano (Italia). / ALEJANDRO CERESUELA

La crisis del grupo alemán, que ha hecho reconocer a Gernot Döllner, Consejero Delegado, en comentarios a Bloomberg News, que se están “planteando, aunque aún no hay nada decidido” que podrían verse obligados a poner en venta Ducati, ha despertado las alarmas en la fábrica italiana. “Audi está revisando el número de sociedades que posee y las participaciones que controla en otras para, dentro del Plan Futuro 2030, tomar sus decisiones, pero todo está aún en estudio”, reconoció el CEO de Ducati.

Es evidente que tanto Domenicali como Gigi Dall’Igna, máximo responsable y gurú del Lenovo Ducati, Mauro Grassilli, Director Deportivo de los rojos y David Tardozzi, Team Manager, preferirían seguir formando parte del poderoso Grupo Volkswagen, pero no está en su mano.

Eso sí, la ruidosa celebración protagonizada en el ‘boxe’ de Misano, donde alguien consideró “importantísimo y una clara demostración de nuestra recuperación y valor al alza” que no hubiese ninguna Aprilia oficial en el podio, es un claro síntoma de que la firma de Borgo Panigale necesita, este año más que nunca, seguir en la cresta de la ola y renovar los títulos de constructores y pilotos, siempre de la mano, cómo no, de un fabuloso Marc Márquez.

“Marc tiene un talento y una determinación increíbles, además de un espíritu de equipo fantástico. Marc es un nuevo Marc, antes buscaba el límite cayéndose, ahora su cuerpo le ha obligado a cambiar de estilo, pero sigue siendo un piloto fantástico". Claudio Domenicali — CEO de la fábrica Ducati

El beso en la frente que Claudio Domenicali le dio al mayor de los Márquez Alentá en el ‘corralito’ del circuito Marco Simoncelli, de Misano (Rimini), delante de todo el mundo y los abrazos interminables de Dall’Igna, Grassilli y, especialmente, Tardozzí, el primero ‘tifosi’ de MM93, es la viva demostración de los mucho que lo necesitan, fuera y dentro del circuito. Repito, las victorias y la candidatura de Márquez al título de MotoGP es la mejor tarjeta de presentación de Ducati ante una posible venta, para hacer caja, por parte de Audi.

“Marc tiene un talento y una determinación increíbles, además de un espíritu de equipo fantástico”, comentó Domenicali antes de abandonar, eufórico, Misano. “Hemos sabido remontar el vuelo y, ahora, partimos todos de cero y que gane el mejor. Marc es un nuevo Marc, antes buscaba el límite provocando su caída, ahora su cuerpo le obliga a pilotar de otra manera y ha sabido reinventarse magistralmente. Es un piloto fantástico”.

“Solo había que esperar a que todo se pusiese en su sitio y, muy especialmente, a encontrar al mejor Marc, que ya ha llegado, pese a su limitación en el brazo derecho”, señaló Dall’Igna. “Con este Marc, no nos preocupa nada. Ahora todo se centra en el aspecto mental. Este título lo ganará quien mejor maneje todos los tiempos en los grandes premios que quedan y estamos muy tranquilos pues tenemos al mejor piloto de todos, tenemos al campeón”.