Miguel Méndez y Cristina Cantero vuelven a casa: las medallas que resuenan en la terminal

Un mes y medio fuera de casa es mucho tiempo. Demasiado. Y aunque una medalla en un Mundial todo lo vale, un pequeño retraso de 20 minutos sobre las 20:20 indicadas inicialmente para el aterrizaje en casa incomoda. Solo hasta que los dos protagonistas atravesaron la puerta de llegadas del Aeropuerto de Peinador. Miguel Méndez y Cristina Cantero ya estaban en casa. Y con un botín de bronce que paladear.

«Sabíamos que iba a ser un día duro. Llevamos desde las 9:00 viajando. Estoy cansada, pero compensa», reconocía la entrenadora del Celta, que hoy mismo se acercará al entrenamiento de su equipo para combatir fuego con fuego. Lo hará con el orgullo de «haber hecho bien las cosas» en la mayor competición que existe, con permiso de los Juegos Olímpicos. «Un Campeonato del Mundo no se vive todos los días. Es una experiencia única», subraya la técnica egabrense, tan viguesa como la que más.

La entrenadora del Celta, cansada, pero feliz con su bronce. / Jose Lores

El rictus de ambos los delata. Un cansancio de cantidad y de calidad. Porque los vaivenes emocionales se notan. Y porque los últimos días de la competición son los más difíciles de todos ante el poco tiempo existente para preparar los partidos. «Va todo muy comprimido porque no tienes tiempo. Cuando pasas uno, ya tienes el foco en el siguiente. Es duro», reconoce Cantero, encargada del análisis defensivo de la selección española.

«El equipo estuvo muy bien atrás y es parte de la seguridad que necesitas para meter el ritmo en ataque que queremos meter», subrayó la técnica encargada de la retaguardia. «Es una parte que me gusta mucho y en la que me encuentro cómoda. Poder trabajar en ello mola porque tenemos cuerpos y gente capacitada para hacer muchas cosas y muy móvil», explica.

Igual que Méndez, Cantero tiene la espinita clavada de no haber logrado un hito aún mayor. «Nos quedó alguna cosita pendiente con las americanas», reconoció Cristina, que, no obstante, saca una gran cantidad de conclusiones positivas y muchas enseñanzas que aplicar en el regreso del Celta a la Liga 1. «Me siento mejor entrenadora. Claro que sí. Ves cosas que pasan, aprendes de todo el mundo. Y de Miguel, una barbaridad», analiza la técnica egabrense desde la terminal de Peinador. «Todo suma cositas a tu mochila y te sirve para poder tomar mejores decisiones en el futuro», resumió, feliz con su bronce. Feliz de estar de vuelta.