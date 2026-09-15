Luca Piñeiro, campeón gallego de Mini GP 110

Este pasado fin de semana se celebraba en el circuito de As Pontes de García Rodríguez la séptima y última prueba puntuable para el Campeonato Gallego de velocidad. Luca Piñeirio, de 10 años de edad y el piloto más joven de su parrilla, llegaba a esta cita como líder de su categoría (Mini GP 110). Tras una primera manga de infarto, donde se hacía con la segunda posición tras la revisión de la foto finish por los escasos centímetros que separaba a los dos primeros clasificados, ganaba con autoridad la segunda manga de la prueba proclamándose así campeón gallego.

Su fantástica temporada daba comienzo en el mes de abril con la primera prueba puntuable disputada igualmente en el circuito de As Pontes. Allí Luca hacía un campeonato perfecto consiguiendo la pole position y el primer lugar del podio en las dos mangas de carrera. En el mes de mayo, se desplazaba al circuito de A Pastoriza, donde el pequeño piloto conseguía de nuevo la pole, así como la segunda posición en la primera de las mangas después de liderarla desde el inicio y rompiendo el motor de su moto a escasos metros de la línea de meta, lo que le impidió disputar la segunda manga. El resto de la temporada Luca conseguía volver a hacerse con otro campeonato perfecto en la prueba de Julio en As pontes y se llevaba otras dos poles, 2 primeros puestos, 2 segundos y un tercero puesto en las otras tres pruebas que restaban para llegar a esta última cita de la temporada.

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Así el pequeño piloto vigués se mantiene, un año más, en el primer cajón del podio de su categoría, confirmándose como una promesa de futuro en el motociclismo gallego.