El Celta Femxa ya se entrena al completo

El_Celta Femxa Zorka afronta el último tercio de la pretemporada con toda la plantilla al completo. Y es que con el regreso de Tova Sabel, que jugó la semana pasada el Europeo 3x3 con Suecia en Amberes, y el de Cristina Cantero, flamante medalla de bronce con España en el Mundial, la plantilla está al completo.

Cantero no perdía tiempo, y ayer por la mañana ya estaba en el pabellón de Navia entrenando al equipo. El Celta tiene todavía dieciocho días por delante para llegar al debut del día tres de octubre en Navia ante el Bizcaia en las mejores condiciones, y eso es una buena noticia.

El cuadro entrenado por Cantero todavía tiene tres partidos amistosos por delante. El viernes en Vilagarcía ante el Benfica. La semana que viene, el miércoles 23, en Aveiro ante el Esgueira Basket. El último será el sábado 26 en Lugo ante el Ensino.

El club empezaba ayer con las presentaciones de las nuevas jugadoras, aunque esta no se puede considerar como nueva._Samson reconoció que «yo había dicho que quería volver, así que fue fácil».

A la francesa le cuesta reconocer lo que ha cambiado desde su primera etapa en el pabellón de Navia. «Estoy muy motivada», prosiguió, «para hacerlo lo mejor posible. Salgo de una temporada complicada, así que también quiero tener mi pequeña venganza. Además, creo que tengo más experiencia en lo que se refiere a luchar por la salvación y afrontar temporadas un poco duras, como las que hemos tenido antes. He aprendido de eso y creo que es lo más importante».

Aunque el equipo lleva poco tiempo junto, Samson tiene claro que «hay un grupo que ya está unido y con chicas que estuvieron el año pasado, que saben cómo se juega aquí y todo eso lo hace más fácil. Y las nuevas también creo que están a un buen nivel. Habrá que ver cómo funciona todo junto, pero las perspectivas son buenas».

Reconoce que fue una lástima la derrota del pasado viernes en la semifinal de la Copa Galicia. «El partido fue un poco caótico al final. Nosotras tampoco habíamos entrenado mucho juntas, así que no teníamos ni sistemas claros ni nada. Cada una iba un poco por su lado y aún así estuvimos en el partido hasta el final».

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A la hora de analizar lo que puede ser el curso que ahora arranca, afirmó: «Va a ser una temporada dura. El nivel es alto y nadie quiere bajar, así que va a ser duro»