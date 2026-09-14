Piragüiismo slalom
Manu Ochoa e mailo ouro dos Pirineos
O palista tomiñés acadou a vitoria na Copa do Mundo da Seu d’Urgell, localidade na que vive hai anos, e recuperou sensacións tras «un ano un pouquiño desafortunado» en canto á puntaxe no ránking olímpico
«Esta medalla de ouro o compensa», recoñece
Manu Ochoa é un tipo tranquilo. A súa linguaxe, verbal e corporal, nunca amosa unha palabra por riba da outra. Nin unha emoción exaltada ou afundida. Unha calma que contrasta radicalmente coa bravura dos ríos nos que se mete para competir en piragüismo slalom. Máis concretamente, na modalidade kayak cross, que se estreou nos pasados Xogos Olímpicos -co tomiñés participando- e que está a causar sensación polo atractivo do formato: son carreiras de catro palistas baixando á vez. «É novo, pero pásalle coma min: que xa vai un poquiño vello», bromea o miñoto sobre a disciplina.
A introducción do kayak cross no programa olímpico ampliou as posibilidades de Manu, que en poucos anos instalouse na elite. Así, o pasado domingo apañou a medalla de ouro na Copa do Mundo da Seu d’Urgell, a localidade pirenaica na que vive hai moitos anos e onde xa gañou o ano pasado. «Pero foi duro», advirte o palista de Tomiño. «Esta tempada apareceron estratexias novas e hai que adaptarse», incide Ochoa. Unha delas é a de apoiarse na rampla da saía para entrar con máis forza á carreira. «Nunca o probara. Fíxeno nos cuartos de final e, afortunadamente, deuse ben. Axudoume a acadar esta medalla», recoñece con esa impeturbabilidade que trascende á liña telefónica dende o corazón do Pirineo ilerdense.
«En canto á velocidade, sinto que teño nivel e podo ir rápido; e nas batallas, atópome moi cómodo»
Hai tempo que Manu atopou alí un lugar no que evolucionar coma deportista, medrar como profesional e cumprir soños antigos mentres nacen outros novos. En ambas categorías conflúen os Xogos Olímpicos. Os de París de hai dous anos. E os de Los Ángeles de dentro de outros tantos. Nese senso, esta vitoria na última Copa do Mundo da tempada ten máis de alivio que de ledicia. «Foi un ano un poquiño desafortunado. Non se reflexou nas competicións o nivel real», recoñece. «Esta medalla de ouro o compensa», engade.
Se cadra, non tanto polo fito en si, que é algo moi a ter en conta por moito que non sexa a primeira vez, senón pola importancia de puntuar nese ránking olímpico camiño de 2028. «Precisas cinco resultados bos das dez competicións que ten o almanaque. O problema é que tanto o Mundial coma a última Copa do Mundo en París, sen ser descartables, non foron o que deberían ter sido», apunta con autocrítica, antes de volver mirar ó horizonte con optimismo. Ou, mellor dito, con realismo. «Tampouco me podo queixar. Alomenos teño unha. Se cadra agardabamos un pouquiño máis, pero temos bastante», suliña.
«Gañar na Seu sempre é especial; tamén porque aquí colles a medalla e xa marchas para casa»
«Está claro que o 2027 vai ser chave», proclama o do Baixo Miño. «O plan inicial é acadar a praza mediante Copas do Mundo e Mundial. Pero se non se da, loitaremos pola praza continental no Europeo», advirte Manu referíndose a cita do ano que vén. A de 2026 está a unha semana de distancia, pero non puntúa para o ránking olímpico. «Persoalmente, desinflei un pouquiño porque a tensión era máxima nestas competicións puntuables», recoñece Ochoa. «Evidentemente, voume esforzar, voume preparar ben e vou tentar gañar. Pero esa tensión intrínseca xa non estará», confesa sobre o Europeo da localidade italiana de Ivrea, que se disputa entre o 23 e o 26 de setembro.
O máis importante é que as espadas, ou neste caso as pás, están en todo o alto. «En canto á velocidade sinto que teño nivel e podo ir rápido», resume Manu, que nas «batallas» con outros deportistas de primeiro nivel mundial síntese «moi cómodo».
Esa comodidade é a que ten no seu día a día na Seu. Alí formou a súa vida e nótase. Sobre todo, tendo en conta a cantidade de viaxes que ten que facer. Por iso, gañar na canle da que adestra diariamente ten un sabor distinto. «Sempre é especial gañar aquí. Desfrutas coa xente», confesa Manu, que engade outro motivo, se cadra máis terrenal, pero importante para el. «Aquí colles a medalla e marchas para casa», remata, co ouro dos Pirineos no pescozo.
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