Miguel Méndez: «Hemos sabido ser un auténtico grupo humano»

España se colgó un bronce con sabor a oro. Y lo hizo gracias a la magia de Iyana Martín, la entrega de Elena Buenavida, la clarividencia de Mariona Ortiz, el compromiso de Maite Cazorla, la veteranía de Alba Torrens, la defensa de Helena Pueyo, la clase de María Conde, el talento de Awa Fam, la inteligencia de Raquel Carrera, la consistencia de Megan Gustafson, el poderío de Alicia Florez, la polivalencia de Paula Ginzo... y la sabia dirección de Miguel Méndez.

El técnico vigués celebró la actuación de su equipo, tras colgarse la medalla subiendo al tercer cajón del podio en el Mundial de baloncesto femenino: «Estoy muy contento con mi equipo, con los partidos, con las jugadoras que no han jugado. Hicimos un buen trabajo durante el torneo, jugamos muy bien al baloncesto».

El vigués recordó que en la FEB no hablan «de futuro ni de pasado. Hablamos de presente. Tenemos la obligatoriedad de competir al máximo nivel y tratar de conseguir los mejores resultados posibles en el día en el que estamos, pero es verdad que llena de orgullo haberlo hecho con un equipo joven, que ha sabido equilibrar muy bien los dos estilos de juego», indicó.

El vigués Miguel Méndez celebra con sus jugadoras, en el vestuario, esa medalla de bronce. / FEB

«Hemos sabido ser un auténtico grupo humano, más allá de las individualidades que tenemos, que son muchas y buenas. Y hemos superado el tener diferentes estados de forma, diferentes jugadoras que llegan viniendo de lesiones o de otra competición. Han sabido adaptarse, estar presentes cada vez y sumando», añadió.

El técnico no se olvidó de «la gente que se ha quedado en España y podría estar perfectamente aquí», en relación a los descartes realizados de una lista inicial de 21 jugadoras como el de la también viguesa María Araújo, remarcando «el empujón mental y moral» que supuso para el vestuario la visita antes de la final de Andrea Vilaró.