El Coruxo perdona demasiado

En el mundo del deporte, y en especial en el fútbol, es habitual escuchar la frase de que cuando se perdona se acaba pagando, y eso fue lo que le pasó ayer al Coruxo en su debut ante sus aficionados. Parecía que tenía el partido totalmente controlado ante el Rayo Cantabria. Disponía de claras ocasiones para ampliar su ventaja en el marcador e incluso tuvo a su favor una pena máxima que salió fuera. Pero claro, llegó el Rayo Cantabria en una, marcó el empate y todo se puso patas para arriba. Y es que los santanderinos incluso pudieron llevarse la victoria en una de las últimas ocasiones, en la que el balón quedó muerto casi en la línea de gol, y menos mal que nadie acertó a rematar.

El partido comenzó con un Coruxo que defendía en bloque alto y presionaba la salida del balón del filial santanderino. Los vigueses conseguían recuperar varios balones, pero no eran capaces de dar un último pase que pusiera en franquicia a los hombres de arriba.

Celebración del gol local de Iván Breñé (izq.) en O Vao. / Marta G. Brea

El Coruxo tenía el partido en donde quería, y la verdad es que solamente faltaba el gol para cerrar un primer tiempo en donde los aficionados vigueses se lo pasaban bien en la grada del campo de O Vao.

Los minutos transcurrían sin que los vigueses fueran capaces de aprovechar alguna de las ocasiones que se les presentaban. El Rayo Cantabria espera en medio campo tratando de recuperar algún balón para salir a la contra, pero no había sensación de que pudiesen poner en peligro el empate inicial.

Pudo el Coruxo adelantarse en el marcador con un buen disparo de Álvaro Naveira, que se estrelló en el palo. Fue un primer tiempo de dominio del equipo entrenado por Javi Pereira, pero sin la pegada necesaria para aprovechar alguna de las ocasiones que tuvieron durante los primeros cuarenta y cinco minutos de juego.

Javi Fernández Pereira, entrenador del Coruxo, junto al banquillo durante el partido ante el Rayo Cantabria / Marta G. Brea

En la segunda parte el Rayo Cantabria salió más valiente, pero a media hora para el final encajaba un gol por mediación de Iván Breñé. Un Breñé que en la recta final del encuentro dispuso de una buena ocasión para ampliar la ventaja, pero el lanzamiento del penalti salió muy alto.

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Los cántabros se fueron arriba, y en un córner mal defendido consiguieron el empate, pudiéndose llevar la victoria pocos minutos más tarde.