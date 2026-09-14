As Celtas se desmelena

Segundo partido del campeonato nacional, segundo triunfo. Con manita y goleada a un tierno Osasuna B, ya colista tras dos jornadas por deméritos propios, y con las de David Ferreiro sumando tres puntos más para mostrar su tarjeta de candidatas al ascenso.

Costó abrir la lata porque las navarras se atrincheraron desde el primer momento. Un disparo desviado de Tati Cruz (minuto 10) era lo mejor, además de algunas cabalgadas iniciales de Toubes por la banda izquierda. De hecho, una volea muy lejana de Osasuna (minuto 15), llevó el susto a las gradas.

Apareció Estela. Se fue a por Julia Ibero, le robó el cuero, encaró a la portera y la fusiló sin piedad para firmar su primer gol oficial como céltica desde que llegó a la ciudad deportiva en verano de 2025.

Ahí se acabó Osasuna porque As Celtas no solo abrieron la lata, sino que la vaciaron minutos después con la acción perfecta: Sara Couso buscaba un pase largo y preciso al hueco, sobre una defensa en línea que se comía la escapada de Paula Rodríguez, ésta se iba sola para centrar desde la derecha y Toubes, llegando en carrera, soltaba un testarazo picado imposible de parar. La máxima goleadora celeste 25/26 estrenaba su cuenta 26/27.

Una recuperación de Nara, con taconazo para Tati, acabó con la isleña soltando un zurriagazo al borde del área. La portera tocaba pero no era capaz de desviar el cuero y caía el tercero. Después, Nara (minuto 79) tuvo un chut al larguero y el partido se alargó por la lesión en el tobillo izquierdo de Leire Estévez. Y en los minutos de descuento –el partido estuvo parado once minutos, entre el 81 y el 90+2 para que Carla Rodríguez, en la grada, relevase a su compañera–, Nara firmaba el cuarto tras asistencia de Noela y aquella asistía a Nogueira para el quinto.

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As Celtas es segundo empatado con el Oviedo, líder provisional, y la SD Eibar B. Los tres únicos equipos que suman los seis puntos. Y ahora, primer desplazamiento: al antiguo canódromo para medirse el domingo al Madrid CFF B.