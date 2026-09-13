Sabor agridulce en A Senra

Ribadumia y Moaña empataron a dos goles la tarde de este domingo en A Senra. Los primeros minutos fueron de dominio visitante, con dos llegadas peligrosas, pero pronto el Ribadumia se recompuso.

En el minuto 13, Cristian se plantaba delante del portero morracense después de una transición rápida para poner el 1-0 en el marcador. El segundo gol, en la parte final del primer tiempo, siguió el mismo guion: un balón a la espalda de la defensa del Moaña, y Cristian se lleva el balón a la carrera para situarse ante Valverde y superarlo en el mano a mano.

El técnico visitante hizo cuatro cambios en el descanso, y el Moaña se metió en el partido tras un discutido penalti, cuando solo habían pasado dos minutos de la reanudación. El Moaña mantuvo la presión y empataría el encuentro en el 59. A partir de ese momento fueron mejores los de Francisco José Blanco.

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El Ribadumia tuvo las mejores ocasiones, mostró actitud y personalidad, pero le faltó acierto en el último remate.